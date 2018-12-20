﻿ Понеслось: латвийцы роются "в мешках ЧК" и выкладывают в сеть имена агентов, Mixnews.lv

Понеслось: латвийцы роются "в мешках ЧК" и выкладывают в сеть имена агентов (17)

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Эксклюзив | 20 декабря 2018 года, 19:19

Спустя некоторое время после начала публикации документов КГБ, латвийцы стали активно пользоваться такой возможностью. К этому часу количество пользователей составило уже более 3000 человек, которые в соцсетях делятся своими "находками" и впечатлениями о списках.

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В архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

"Коллега по работе в мешках ЧК уже нашла главу Латвийской Старообрядческой церкви, который ее крестил. Хорошее развлечение на Рождество", - написал журналист Янис Терешко.

А российский оппозиционер Димитрий Саввин поделился публикацией Kompromat.lv, где говорится про агента ЧК - Митрополита Рижского и всея Латвии Александр а - агента КГБ, под агентурным псведонимом "Читатель".

"Тяжелое потрясение увидеть имя Анатолия Данилана [врач-гастроэнтерологом, профессор - прим.ред.] в мешках ЧК. Я ему на самом деле верил!", - написал пользователь Волдемарс Бургис.

"В так называемых "мешках ЧК" можно найти тройку популярного во времена Атмоды программа "Labvakar":( Ояр Рубенис - по кличке "Валтс", Янис Шипкевицс - "Петерис", Эдвинс Инкенс - "Угис"", - написал журналист Янис Эглитис.

"Сенсационные открытия в мешках ЧК! В них нет имени Паулса и Иманта Калниньши! (?) :)", - пишет Марис Лусте.

А некий Кристапс нашел интересное имя в мешках ЧК, намекая, что это родственник политика от нацблока Яниса Иесалниекса.

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Опубликовал фамилии и портал Pietiek.com. "Тярве, Загорскис, Петерис Пилдегович, вместе с Инкенсом также Шипкевиц и Рубенис, также Янис Страдиньш, Валдис Затлерс, Гатис Кокинс, Нормунд Бельскис, Арвилс Платперс, Андрис Старис. Робертс Гобзиньш, Дзинтра Гека...Да, на самом деле и она. Идем дальше", - сказано в сообщении.

Своими открытиями активно делится и квантовый физик Вячеслав Кащеев.

"Ивар Годманис - двукратный премьер Латвии", - написал Давис Вилюмс.

А писатель-фантаст, поэт, член Союза писателей Латвии, член Союза российских писателей Николай Гуданец, имя которого также опубликовано в картотеке КГБ, опубликовал пост, в котором объясняет, как его вербовали и что он делал.

"В Интернете появился документ, который требует разъяснений. Осенью 1981 года меня стали приглашать на беседы с офицером КГБ, который расспрашивал меня о сослуживцах и собратьях по перу. Я отвечал на вопросы, стараясь никого не выдать и никому не навредить. Уже в то время я ненавидел советскую власть и КГБ.

После нескольких встреч мне предложили дать подписку, и я согласился, из любопытства и склонности к авантюрам. Был дураком, не понимал, что с дьяволом нельзя играть в его игры.

С тех пор меня вызывали на беседы примерно раз в полгода. Я давал характеристики знакомых — такие, что хоть в ЦК принимай. Анализировал приёмы и методы КГБ, собирал материал для книги, которую надеялся когда-нибудь написать.

Но совесть всё равно мучила. Я чувствовал себя замаранным. Я сумел вычислить нескольких агентов КГБ в своём окружении. Но не сразу понял, что меня подвергают перекрёстным проверкам. Не сомневаюсь, уже к весне 1984 года в КГБ знали, что я лукавый раб, который потчует их пустышками. Однако продолжали держать на крючке. Весной 1991 года мне сказали, что я нахожусь в подчинении КГБ Латвии, которое переподчинили Совету министров Латвийской ССР. Впервые за 9 лет я получил конкретное задание: внедриться в Русскую общину Латвии. Я с улыбкой спросил, дадут ли мне парабеллум, и с тех пор долгие годы обходил РОЛ за версту.

С тех пор меня никто на беседы не вызывал.

Я не жалею об этом опыте. Мне не перед кем каяться, никто из-за меня не пострадал. Но, будь возможным прожить жизнь заново, я бы поступил иначе, отказался бы от любых встреч и бесед. А если кто-либо назовёт меня стукачом и не подаст руки, я это приму, ибо заслужил", - написал Гуданец.

"Вот удивительно..., это тоже самое , что удивляться, что коммунист в компартии..., также как господа из церкви низшая организация ЧК для промывки мозгов, ничего более", - пишет Эрик Белиндзевс.

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Напомним, с сегодняшнего дня любой желающий сможет ознакомиться с документами Комитета государственной безопасности (КГБ) в интернете. Группы публикуемых в этом году документов будут размещены на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в специальном разделе kgb.arhivi.lv.

Правда, для доступа к документам КГБ необходимо заполнить регистрационную анкету, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.

В группы публикуемых в этом году документов входят телефонная книга сотрудников КГБ СССР, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, алфавитная и статистическая картотеки агентов КГБ ЛССР и описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фонда Государственного архива PA-101.

Документы выложены в сканированном виде, поиск по ним или иная обработка не предусмотрены.

Комментарии 17
Рихтер55 минут назад
Интересно,а кто такой умный додумался открыть мешки в день чекиста?Только не говорите,что случайно!
1
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андрюХА1 час назад
Однако, жалко,
Что есть на «свете» СТУКАЧИ!
А коль вернуться в век, минувший,
Названьице им лишь — палачи!
2
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пенсионерка1 час назад
Ах, какая радость. когда на большее ума не хватает!
5
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