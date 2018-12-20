﻿ Понеслось: латвийцы роются "в мешках ЧК" и выкладывают в сеть имена агентов, Mixnews.lv

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Спустя некоторое время после начала публикации документов КГБ, латвийцы стали активно пользоваться такой возможностью. К этому часу количество пользователей составило уже более 3000 человек, которые в соцсетях делятся своими "находками" и впечатлениями о списках.

В архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

"Коллега по работе в мешках ЧК уже нашла главу Латвийской Старообрядческой церкви, который ее крестил. Хорошее развлечение на Рождество", - написал журналист Янис Терешко.

Darba kolēģe čekas maisos jau atradusi Latvijas Vecticībnieku baznīcas galvu, kas viņu kristījusi. Laba izklaide Ziemassvētkos — Jānis Tereško (@JanisTeresko) December 20, 2018

А российский оппозиционер Димитрий Саввин поделился публикацией Kompromat.lv, где говорится про агента ЧК - Митрополита Рижского и всея Латвии Александр а - агента КГБ, под агентурным псведонимом "Читатель".

"Тяжелое потрясение увидеть имя Анатолия Данилана [врач-гастроэнтерологом, профессор - прим.ред.] в мешках ЧК. Я ему на самом деле верил!", - написал пользователь Волдемарс Бургис.

Smagākais trieciens ir Anatolija Danilāna vārds čekas maisos. Es viņam tiešām ticēju! — voldemārs burģis (@voldemars) 20 декабря 2018 г.

"В так называемых "мешках ЧК" можно найти тройку популярного во времена Атмоды программа "Labvakar":( Ояр Рубенис - по кличке "Валтс", Янис Шипкевицс - "Петерис", Эдвинс Инкенс - "Угис"", - написал журналист Янис Эглитис.

Tā saucamajos "čekas maisos" atrodams viss Atmodas laika populārā TV raidījuma "Labvakar" trijnieks :(

Ojārs Rubenis - "Valts"

Jānis Šipkēvičs - Pēteris"

Edvīns Inkēns - "Uģis" pic.twitter.com/2TI81wjBpp — Jānis Eglītis (@egliitis) 20 декабря 2018 г.

"Сенсационные открытия в мешках ЧК! В них нет имени Паулса и Иманта Калниньши! (?) :)", - пишет Марис Лусте.

Sensacionālie atklājumi čekas maisos! Tajos nav ne Paula ne ImKas! (?) :) — Māris Luste (@MLuste) 20 декабря 2018 г.

А некий Кристапс нашел интересное имя в мешках ЧК, намекая, что это родственник политика от нацблока Яниса Иесалниекса.

Опубликовал фамилии и портал Pietiek.com. "Тярве, Загорскис, Петерис Пилдегович, вместе с Инкенсом также Шипкевиц и Рубенис, также Янис Страдиньш, Валдис Затлерс, Гатис Кокинс, Нормунд Бельскис, Арвилс Платперс, Андрис Старис. Робертс Гобзиньш, Дзинтра Гека...Да, на самом деле и она. Идем дальше", - сказано в сообщении.

Tjarve, Zagorskis, Pēteris Pildegovičs, reizē ar Inkēnu arī Šipkēvics un Rubenis, arī Jānis Stradiņš, Valdis Valters, Gatis Kokins, Normunds Beļskis, Arvīds Platpers, Andris Staris, Roberts Gobziņš, Dzintra Geka… jā, tiešām, arī viņa. Ejam tālāk. https://t.co/k2qQpp1SqC — pietiek.com (@PietiekPortals) 20 декабря 2018 г.

Своими открытиями активно делится и квантовый физик Вячеслав Кащеев.

"Ивар Годманис - двукратный премьер Латвии", - написал Давис Вилюмс.

А писатель-фантаст, поэт, член Союза писателей Латвии, член Союза российских писателей Николай Гуданец, имя которого также опубликовано в картотеке КГБ, опубликовал пост, в котором объясняет, как его вербовали и что он делал.

"В Интернете появился документ, который требует разъяснений. Осенью 1981 года меня стали приглашать на беседы с офицером КГБ, который расспрашивал меня о сослуживцах и собратьях по перу. Я отвечал на вопросы, стараясь никого не выдать и никому не навредить. Уже в то время я ненавидел советскую власть и КГБ.

После нескольких встреч мне предложили дать подписку, и я согласился, из любопытства и склонности к авантюрам. Был дураком, не понимал, что с дьяволом нельзя играть в его игры.

С тех пор меня вызывали на беседы примерно раз в полгода. Я давал характеристики знакомых — такие, что хоть в ЦК принимай. Анализировал приёмы и методы КГБ, собирал материал для книги, которую надеялся когда-нибудь написать.

Но совесть всё равно мучила. Я чувствовал себя замаранным. Я сумел вычислить нескольких агентов КГБ в своём окружении. Но не сразу понял, что меня подвергают перекрёстным проверкам. Не сомневаюсь, уже к весне 1984 года в КГБ знали, что я лукавый раб, который потчует их пустышками. Однако продолжали держать на крючке. Весной 1991 года мне сказали, что я нахожусь в подчинении КГБ Латвии, которое переподчинили Совету министров Латвийской ССР. Впервые за 9 лет я получил конкретное задание: внедриться в Русскую общину Латвии. Я с улыбкой спросил, дадут ли мне парабеллум, и с тех пор долгие годы обходил РОЛ за версту.

С тех пор меня никто на беседы не вызывал.

Я не жалею об этом опыте. Мне не перед кем каяться, никто из-за меня не пострадал. Но, будь возможным прожить жизнь заново, я бы поступил иначе, отказался бы от любых встреч и бесед. А если кто-либо назовёт меня стукачом и не подаст руки, я это приму, ибо заслужил", - написал Гуданец.

"Вот удивительно..., это тоже самое , что удивляться, что коммунист в компартии..., также как господа из церкви низшая организация ЧК для промывки мозгов, ничего более", - пишет Эрик Белиндзевс.

Напомним, с сегодняшнего дня любой желающий сможет ознакомиться с документами Комитета государственной безопасности (КГБ) в интернете. Группы публикуемых в этом году документов будут размещены на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в специальном разделе kgb.arhivi.lv.

Правда, для доступа к документам КГБ необходимо заполнить регистрационную анкету, указав имя, фамилию, персональный код или идентификационный код для иностранных граждан, указанный в их удостоверяющих личность документах, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов КГБ.

В группы публикуемых в этом году документов входят телефонная книга сотрудников КГБ СССР, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, алфавитная и статистическая картотеки агентов КГБ ЛССР и описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фонда Государственного архива PA-101.

Документы выложены в сканированном виде, поиск по ним или иная обработка не предусмотрены.