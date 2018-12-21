﻿ Турлайс: юридических оснований для ухода Америкса не было, Mixnews.lv

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Андрис Америкс был вынужден уйти с поста вице-мэра столицы, несмотря на то, что юридических оснований для этого не было. Об этом в программе "Прямая речь" на радио Baltkom сказал глава Комитета РД по безопасности, порядку и предотвращения коррупции Дайнис Турлайс.

По словам депутата, коллеги по партии считали, что Америксу не стоит уходить в отставку, но ему важно было сохранить репутацию.

"Мы постарались его поддержать морально, хотя и были мнения, что ему не надо уходить в отставку. Я поддержал его, он опытный политик с 92 года избирался и в Сейм, и в думу. Он тот редкий политик, который пользовался поддержкой народа, избирателя, но ни разу не проигрывал в новейшей истории. Успехов в политической карьере он добился только при поддержке избирателя. Да, он может кому-то не нравится, ходит много слухов, есть много недоброжелателей. Но в последнее время это давление настолько усилилось, а у него ведь семья, хотя оснований для этого не было", - указал Турлайс.

По словам Турлайса, Америксу надо набраться сил, оправиться от потрясения, чтобы дальше работать, несмотря на нападки недоброжелателей.

Как сообщалось, после коррупционного скандала в Rīgas satiksme, вице-мэр Риги Андрис Америкс ("Честь служить Риге", ЧСР) 17 декабря подал в отставку. Должность заместителя председателя столичной думы Америкс занимал с 2010 года.

На пресс-брифинге Америкс отметил, что проработал в думе 18 лет. "Я работал на совесть, и, на мой взгляд, это подтверждается доверием ко мне со стороны избирателей на протяжении всех этих лет", - сказал он.

Америкс подчеркнул, что в жизни каждого политика наступает момент, когда главным становится вопрос репутации.

Вместо Америкса новым заместителем председателя Рижской думы был избран глава комитета городской собственности Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР).