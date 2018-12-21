﻿ Турлайс: юридических оснований для ухода Америкса не было, Mixnews.lv

Турлайс: юридических оснований для ухода Америкса не было (2)
Андрис Америкс был вынужден уйти с поста вице-мэра столицы, несмотря на то, что юридических оснований для этого не было. Об этом в программе "Прямая речь" на радио Baltkom сказал глава Комитета РД по безопасности, порядку и предотвращения коррупции Дайнис Турлайс.
По словам депутата, коллеги по партии считали, что Америксу не стоит уходить в отставку, но ему важно было сохранить репутацию.
"Мы постарались его поддержать морально, хотя и были мнения, что ему не надо уходить в отставку. Я поддержал его, он опытный политик с 92 года избирался и в Сейм, и в думу. Он тот редкий политик, который пользовался поддержкой народа, избирателя, но ни разу не проигрывал в новейшей истории. Успехов в политической карьере он добился только при поддержке избирателя. Да, он может кому-то не нравится, ходит много слухов, есть много недоброжелателей. Но в последнее время это давление настолько усилилось, а у него ведь семья, хотя оснований для этого не было", - указал Турлайс.
По словам Турлайса, Америксу надо набраться сил, оправиться от потрясения, чтобы дальше работать, несмотря на нападки недоброжелателей.
Как сообщалось, после коррупционного скандала в Rīgas satiksme, вице-мэр Риги Андрис Америкс ("Честь служить Риге", ЧСР) 17 декабря подал в отставку. Должность заместителя председателя столичной думы Америкс занимал с 2010 года.
На пресс-брифинге Америкс отметил, что проработал в думе 18 лет. "Я работал на совесть, и, на мой взгляд, это подтверждается доверием ко мне со стороны избирателей на протяжении всех этих лет", - сказал он.
Америкс подчеркнул, что в жизни каждого политика наступает момент, когда главным становится вопрос репутации.
Вместо Америкса новым заместителем председателя Рижской думы был избран глава комитета городской собственности Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР).
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Если он действительно работал хорошо и ему нечего бояться, то его уходу есть только одно определение - ПРЕДАТЕЛЬСТВО СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
Можно даже не говорить о том, что он предал свою партию.
На том высоком посту что он занимал он не мог не знать о чём-то нехорошем - если это нехорошее случалось или случилось - и он ничего не сделал чтобы исправить.
Если бы он думал о репутации, он бы не бежал сейчас как крыса с корабля.
Недостоен уважения.
Да , ладно какие слухи, понятно, что семья ..,и потому сынка в думу пристроил и бабок уже хватает выше крыши..., вот действительно, только, кто за них голосует из не заинтересованных, чем руководствуются??????? Так как с теми кто зависит, там всё ясно: ригас межи, ригас парки и т.д. не проголосуешь возможно потеряешь работу....