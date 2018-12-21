﻿ Депутат: Кариньш пьет за Гобземса с мыслями "слава богу, пронесло!", Mixnews.lv

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Кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш может поблагодарить лидера KPV LV Алдиса Гобземса за то, что тот "торпедирует" создание его правительства, так как быть премьером с такими разношерстными партиями будет крайне тяжело. Такое мнение в программе "Прямая речь" на радио Baltkom сказал депутат партии "Согласие" Ивар Зариньш.

"Одно дело создать, а другое - руководить правительством из партий с такими идеологическими разногласиями, как сейчас. Если бы "Новому Единству" пришлось руководить таким правительство, то ничего бы не вышло. Вообще-то, я думаю, что Кариньш выпивает шампанское за Гобземса, который фактически ему дает возможность увильнуть от руководства правительством и остаться в Европарламенте с хорошей зарплатой", - сказал Зариньш.

По его словам, весь процесс формирования правительства напоминает драму с элементами триллера.

"Каждый раз выбирается политическая сила, которая обещает перемены, а потом ее постепенно обламывают старые, опытные политики. Первый шаг - дать им возможность что-то создать, а потом обламывают. Дошло до того, что уже никто не хочет принимать предложение взять на себя премьерство. Думаю, нейтральный политик во главе правительства был изначальным сценарием президента. А то, что происходит сейчас - это сказка про стеклянную гору, когда три сына должны взобраться наверх стеклянной горы. Сначала медный всадник, затем серебряный всадник, и только с третьей попытки удается добиться цели", - сказал Зариньш.

По словам депутата, у Кариньша есть реальные шансы создать правительство, если новые партии согласятся на те условия, которые им выдвинула самая маленькая партия.

"Партия, которая получила в два раза меньше мандатов, указывает твое место, ясно, что это унизительно. Сейчас идет оценка партий, они показывают, что с ними надо считаться. KPV LV в политических интригах преуспела, хорошо растет и учится показывать зубы, они научились огрызаться. Партия Кайминьша набивает себе цену, что в этой ситуации понятно", - отметил Зариньш.

Он также считает, что в проволочках с созданием правительства виноваты установки партий о так называемых "красных линиях".

"Конечно, только из-за красных линий, а они им нужны для того, чтобы создавать монополию власти. Ведь надо по возможности выключать из игры политических конкурентов, и это делается при помощи "красных линий"", - отметил Зариньш.

Как уже сообщалось, партия KPV LV решила не менять своих кандидатов на должности министров и ждет от кандидата "Нового Единства" на пост премьера Кришьяниса Кариньша разъяснений, почему он отклонил кандидатуру Алдиса Гобземса (KPV LV) на пост министра внутренних дел. Об этом сообщил после заседания парламентской фракции KPV LV ее председатель Атис Закатистов.

"До тех пор, пока Кариньш не разъяснит свое отношение к Гобземсу, мы сохраняем прежние кандидатуры министров", - сказал Закатистов.

Кариньш ранее отклонил кандидатуру Гобземса на должность министра внутренних дел и продолжит переговоры с партиями о стабильной поддержке формируемого им правительства.

"Мне в данный момент ясно одно - Гобземс не хочет формировать и поддерживать это правительство. Я не буду формировать правительство с Гобземсом в качестве министра внутренних дел", - сказал Кариньш журналистам.

Правительство, сформированное четырьмя партиями, без KPV LV, получило бы 50 голосов в Сейме, что не дает стабильного правоцентристского большинства.