﻿ Священник заявил, что фамилия главы Украины произошла от слова "параша", Mixnews.lv

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Протоиерей Дмитрий Смирнов считает, что фамилия президента Украины Петра Порошенко произошла от слова "параша". Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Вы знаете от какого слова произошла фамилия Порошенко? Что такое "параша" знаете?", - спросил протоиерей ведущую.

"Я полагаю, что Порошенко — это фамилия президента Украины, а параша — место, куда можно справить нужду", - ответила она.

"Совершенно верно! Именно поэтому Порошенко назвал ту церковь, которую создает "автофекальной". Так вот, народ — он не глуп. Народ не состоит из котов, которые прежде всего привыкают к дому. Он судит о правде божьей по священникам, которых знает. У церкви Порошенко ничего нет, кроме параши", - подчеркнул Смирнов.

После чего в эфир радио Baltkom позвонил, возмущенный словами священника, слушатель.

"Я вот слушаю, и хочется гостю задать вопрос, что это за церковный блатной жаргон? Какие-то оскорбления. Он так же разговаривает со своим приходом? Как-то нужно уважать и украинский народ. Нельзя так на президента говорить! Побойтесь Бога, батюшка!", - заключил он.

"Я Бога боюсь, и это не жаргон, а слово, которое уже законное место обрело в русской литературе. Писатель, который его вводил получил Нобелевскую премию, ныне ему исполнилось 100 лет", - ответил священник.

Напомним, протеирей Дмитрий Смирнов известен своей миссионерской работой и резкими высказываниями в адрес либералов.

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