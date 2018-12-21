﻿ Гобземс: может KPV LV самоликвидироваться, чтобы проигравшие могли управлять?, Mixnews.lv

Эксклюзив |

На какие уступки надо идти, чтобы партия, набравшая наименьшее количество голосов на выборах диктовала свои условия при формировании правительства, таким вопросом задается лидер KPV LV Алдис Гобземс.

В своем аккаунте на Twitter политик иронично вопрошает, может надо вообще сложить мандаты и самоликвидироваться.

"Может нам еще объявить о самоликвидации партии и всем депутатам сложить мандаты, чтобы получившая самое маленькое количество голосов партия "Новое Единство" могла бы продолжать руководить", - сказано в сообщении.

На это отреагировала журналистка Элита Вейдемане.

"Да, сложите и эти мандаты и самоликвидируйтесь. Для общества это будет прекрасным подарком в новогодние праздники", - написала Вейдемане.

С ней не согласен пользователь под ником Элза.

"Какому такому обществу? Избиратели KPV LV против этого возражают и за KPV LV голосовало больше депутатов, нежели за другие, в том числе латышские партии. Такова воля избирателя, с которой остальным партиям придется считаться и на внеочередных выборах, если они будут", - пишет пользователь.

Но госпожа Вейдемане указала на то, что рейтинг KPV LV не был таким уж впечатляющим.

"За партию "котлет" проголосовали 8% от всех избирателей. Поэтому остальная часть общества, мягко говоря, не была за них", - пишет журналистка.

Но тут же получила ответ, что за все оставшиеся партии, за исключением "Согласия", голосовали еще меньше, поэтому и им придется самоликвидироваться.

Напомним, после того, как кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш отклонил кандидатуру Гобземса на должность министра внутренних дел, партия KPV LV ответила, что не пойдет на уступки.

KPV LV решила не менять своих кандидатов на должности министров и ждет от Кариньша разъяснений, почему он отклонил кандидатуру Алдиса Гобземса (KPV LV) на пост министра внутренних дел. Об этом сообщил после заседания парламентской фракции KPV LV ее председатель Атис Закатистов.

"До тех пор, пока Кариньш не разъяснит свое отношение к Гобземсу, мы сохраняем прежние кандидатуры министров", - сказал Закатистов.

По его словам, "KPV LV" осознает, что сложилась напряженная ситуация, но до конца не понимает ее причин. Кариньш высказал свое личное мнение о кандидатуре Гобземса, толком не обосновав его.

Таким образом, формирование правительства дошло до "абсурдной ситуации, когда симпатия или неприятие конкретного человека влияет на принятие решений", - сказал Закатистов. Кариньш должен объяснять свою позицию, чтобы она была понятна и "KPV LV", и всему обществу, сказал политик.

На выборах парламента партия KPV LV набрала 14,25% голосов избирателей и получила в Сейме 13-го созыва 16 депутатских мест.

Правительство не удается сформировать уже более дву месяцев.

Ранее были две неудачные попытки сформировать правительство большинства от номинированных президентом на пост премьера лидера НКП Яниса Борданса и KPV LV Алдиса Гобземса. В свою очередь кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс свою кандидатуру сам отозвал.

После этого формированием правительства решила заняться партия "Новое Единство" под руководством представителя этой партии Кришьяниса Кариньша.

До пятницы, 21 декабря Кариньш продолжит переговоры с потенциальными партнерами, чтобы обеспечить стабильное большинство.

На его взгляд, партиям по-прежнему не хватает сотрудничества и готовности идти на компромиссы.

Как сообщалось, Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), KPV LV, "Для развития/За" и национальному объединению Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvibai/LNNK. Президент Раймонд Вейонис выразил готовность выдвинуть его кандидатуру в премьеры, если Кариньш добьется поддержки парламентского большинства.

Фото: twitter.com/artuss