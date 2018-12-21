﻿ Психотерапевт: было бы неплохо требовать от политиков справку из диспансера, Mixnews.lv

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Требовать от кандидатов в депутаты или других претендентов на высокие государственные должности справку из психоневрологического диспансера было бы хорошей практикой, сказал в эфире радио Baltkom врач-психиатр, психотерапевт, врач клиники психосоматической медицины и психотерапии при Рижском университете имени Страдиня Артур Утинанс, комментируя скандал вокруг мэра Юрмалы, связанный с употреблением наркотиков.

«Но такие инициативы зависят от законодателей. Депутаты чаще принимают решения на основе запросов населения. Например, если жители бьют тревогу и говорят о том, что выпивший охранник в магазине в кого-то выстрелил, значит, появляется потребность, чтобы люди этой профессии приносили работодателям справку о своем состоянии здоровья. Политик сам ничего не будет делать, если он уверен, что его переизберут. Со стороны избирателей должно быть давление. Например, предоставление со стороны чиновников подобных справок», - пояснил психотерапевт.

Утинанс добавил, что хорошо относится к такой идее.

«Вообще, если удается доказать, что есть наркотическая или алкогольная зависимость, то политик должен сам подать в отставку. В отличие от нас, в западных странах очень развит кодекс этики и чести. У нас он плохо функционирует. И проблема в том, что избиратель на это не давит. Я считаю, что у каждой партии должна быть своя комиссия по этике, способствующая тому, чтобы провинившиеся политики покидали свой пост. У нас с депутатов для народа требуют только денег, а этика никому не нужна», - сказал доктор.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в 2014 году премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Барри О'Фаррелл ушел в отставку, после того как в ходе антикоррупционного расследования сообщил ложные сведения о полученных им подарках.

О'Фаррелл принял это решение, когда узнал, что в распоряжение следствия попала записка, написанная им в 2011 году. В ней он выражал благодарность за бутылку вина стоимостью 2,8 тысяч долларов.

Политик заявил, что не вводил следствие в заблуждение намеренно. По его словам, он забыл, что получал такой подарок.

Премьер-министр страны Тони Эббот заявил, что отставка О'Фаррела является примером такого уровня честности, какая редко встречается в политике.

Фото: emigranto.ru