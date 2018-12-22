﻿ Елочный флешмоб: любители Mercedes поздравили латвийцев с праздниками, Mixnews.lv

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Участники группы "МЕRCMAFIA" в Facebook устроили очередной флешмоб, на этот раз решив поздравить жителей с наступающими новогодними праздниками.

Если в прошлом году энтузиасты из своих транспортных средств собирали эмблему марки, а затем снежинку, то на этот раз на бывшем летном поле на Румбуле была составлена елочка из 50 машин.

"Дорогие латвийцы, клуб "МЕRCMAFIA" поздравляет вас с наступающим Рождеством и Новым годом! Всех благ и удачи! Будьте взаимовежливы и внимательны на дорогах. One family one mind", - сказано в сообщении группы.

Свою акцию участники группы "МерсоMafia" в Facebook запечатлели не только на фото, но и на видео с высоты птичьего полета.

Напомним, в феврале 2017 года владельцы автомобилей марки Mercedes-Benz устроили флешмоб - на бывшем летном поле на Румбуле выстроили из своих транспортных средств трехлучевую эмблему легендарной марки, а затем прокатились по улицам Риги.

Для того, чтобы флешмоб по составлению эмблемы удался, в нем приняли участие 32 автомобиля. Участники "слета" пояснили, что организовали флешмоб спонтанно, как собственно и другие встречи, на которые приезжают не только по одиночке, но и целыми семьями, чтобы общаться,делиться опытом и проводить досуг.

В марте 2017 года устроенному владельцами автомобилей Mercedes-Benz флешмобу решил ответить Фан-клуб автомобилей марки Audi, соорудив на на Румбуле из 155 машин эмблему своей марки.

Как тогда написал портал Feniks Fun, в скором времени начнется вполне себе положительное состязание между владельцами разных марок автомашин.