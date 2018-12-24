﻿ Квартира вдруг выросла: Госкадастр пересчитал жилплощадь рижан, Mixnews.lv

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Рижане получили извещения от управляющего жилыми домами Rīgas namu pārvaldnieks о том, что в Государственном кадастре недвижимости произведена коррекция жилой площади жителей столицы.

Некоторые из жильцов не понимают, на основе чего сделаны такие расчеты.

"Вот, квартиры тоже растут. В сообщении Rīgas namu pārvaldnieks и Рижской думы о новой плата за управление жильем узнала, что она увеличилась на 10 кв.см. Якобы данные актуализированы. Это ничто, но если и у других такие мутации?", - пишет Сандра Звиедре.

Re,dzīvokļi arī aug.@RNParvaldnieks @RigasDome paziņojumā par jaunu apsaimniekošanas maksu uzzinu,ka tas izpleties par 10 https://t.co/jXnlr4FTjs.Dati esot aktualizēti.Tā jau nieks,bet ja citiem arī tāda mutācija? — Sandra Zviedre (@ZviedreSandra) December 21, 2018

"И мне пришло письмо RNP о том, что актуализирована площадь квартиры. Выглядит, что моя квартира выросла на почти квадратный метр. Может, теперь найдется место для лишнего шкафа, который очень нужен, но некуда было ставить. Надо дождаться счета, чтобы понять, правильно ли поняла...", - пишет Лиене Бариса-Сермуле.

Arī man atnāca RNP vēstule, ka ir aktualizēta dzīvokļa platība. Izskatās, ka mans dzīvoklis izpleties par gandrīz kvadrātmetru. Tad jau varbūt beidzot atradīsies vieta vēl vienam skapim, kuru tā vajag, bet nebija, kur likt. Jāpagaida gan rēķins, vai sapratu pareizi... https://t.co/7fuZJd5O11 — Liene Barisa-Sermule (@LieneBs) December 23, 2018

"Всем людям, у кого RNP, расширились квартиры. Хмм, что-то не было видно, что дворничиха с метром ходила по квартирам и рьяно измеряла площадь? У кого-то она стала меньше?", - пишет Илзе Мейстере.

"Пару человек откликнулись, у кого меньше площадь, но в основном только в плюсе. У меня квартира 4 года, может, до этого во всей Риге прошел большой замер?", - вопрошает Лиене.

Как радио Baltkom рассказал глава Rīgas namu pārvaldnieks Айвар Гонтарев, Кадастр сделал перерасчет площади жилья из-за просьб новых владельцев квартир.

""Государственный кадастр сделал перерасчет из-за жалоб самих жильцов, когда новые покупатели приходили в кадастр и показывали инвентаризационное дело, выяснялось, что оно не соответствует данным в Земельной книге. Новому клиенту делали перерасчет, но тогда надо было пересчитывать жилплощадь и у соседних жильцов. Как выяснилось, проблема несоответствия данных возникла еще со времен приватизации, тогда площадь балконов и лоджий входила в общую жилплощадь только на треть, законы поменялись, а информация о площади жилья оставалась прежней", - рассказал глава домоуправления.

Как пояснил Гонтарев, перерасчет замеров производился с общей площади многоквартирных домов.

"Кадастр сделал перерасчет с общей площади дома. Это как с потерей воды, вся потребленная домом вода раскидывается на всех жильцов. Так и здесь. Конечно, те рижане, у кого, согласно актуальной информации, жилплощадь стала больше, огорчены. Но, у кого жилплощадь стала меньше, те молчат. Те, у кого жилплощадь стала больше, могут радоваться, что все прошлые годы они платили меньше. Теперь информацию актуализировали, но никаких доплат за прошлые годы им не придется платить", - сказал Гонтарев.

Как сказано в присланном рижанам документе, согласно предоставленной Земельной книгой информации, SIA Rīgas namu pārvaldnieks произвело перерасчет данных жилой площади. В связи с чем столичный домоуправ, обслуживающий 167 000 клиентов, будет производить расчет платы в соответствии с информацией, зарегистрированной в кадастровой системе на основе 3 пункта статьи номер 8 Государственного закона о кадастре недвижимости.

Как сказано в сообщении RNP, в случае, если будут констатированы несоответствия в данных о жилой площади, рижанам следует обращаться в Земельную службу:

на портале www.kadastrs.lv

отправив письмо по электронной почте info@vzd.gov.lv

звонить по телефону 67038800

обращаться непосредственно в центр обслуживания клиентов в Риге, на Пушкина, 14

Также можно обращаться по любым вопросам, связанным с жильем, в предприятие rnpārvaldnieks.