﻿ Протоиерей на Baltkom: не делайте аборты! Даже от насильников!, Mixnews.lv

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Священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей Дмитрий Смирнов призвал девушек не делать аборты. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он заявил, что готов взять на воспитание ребенка, если он не является желанным.

"У любой девочки, которая забеременела после изнасилования, есть выход. Она может, выносив ребенка, отдать его мне. Я уже воспитываю 30 детей - будет 31. Зачем его убивать-то? Все-таки убийство — это хуже, чем изнасилование! Я готов забрать ребеночка у любой девочки, которая была изнасилована. Она отдаст через 9 месяцев, а я воспитаю. Недавно в мой детский дом поступило два новых мальчишечки. Два дня прошло, а они уже стали родные. Чем больше деток, тем больше счастья!", - подчеркнул священник.

Напомним, протоиерей Дмитрий Смирнов является основателем православного детского дома "Павлин" в Москве.

Фото: flickr.com/Gatanass, ru.m.wikipedia.org