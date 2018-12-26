﻿ Протоиерей на Baltkom: не делайте аборты! Даже от насильников!, Mixnews.lv

Протоиерей на Baltkom: не делайте аборты! Даже от насильников! (11)

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Эксклюзив | 26 декабря 2018 года, 15:13

Священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей Дмитрий Смирнов призвал девушек не делать аборты. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он заявил, что готов взять на воспитание ребенка, если он не является желанным.

"У любой девочки, которая забеременела после изнасилования, есть выход. Она может, выносив ребенка, отдать его мне. Я уже воспитываю 30 детей - будет 31. Зачем его убивать-то? Все-таки убийство — это хуже, чем изнасилование! Я готов забрать ребеночка у любой девочки, которая была изнасилована. Она отдаст через 9 месяцев, а я воспитаю. Недавно в мой детский дом поступило два новых мальчишечки. Два дня прошло, а они уже стали родные. Чем больше деток, тем больше счастья!", - подчеркнул священник.

Напомним, протоиерей Дмитрий Смирнов является основателем православного детского дома "Павлин" в Москве.

Фото: flickr.com/Gatanass, ru.m.wikipedia.org

Комментарии 11
yes1 час назад
а потом рождаются Потриотсы бухие да Сцани алканафты
2
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Нить1 час назад
Диктаторам нужны рабы.
6
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Аннабель1 час назад
Какой молодец! Пора давно запретить законом убийства детей! И кем..Матерями! Это чудовищно. Пора назвать убийц убийцами, может дойдет что натворили и успеют покаяться при жизни. Должен быть мощный фонд, помогающий нуждающимся матерям, - пусть бы правительство не на салюты тратилось а на детей!
5
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