﻿ Священник о расколе в православии: Порошенко уйдет - закончатся безумства, Mixnews.lv

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Священник Русской православной церкви, протоирей Дмитрий Смирнов считает, что раскол в православии может закончиться, если президент Украины Петр Порошенко покинет свой пост. Такое мнение он выразил в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

"Если Порошенко переизберут и будет кто-то другой, то вполне возможно, что конфликт на Украине закончится. Был такой конфликт в России, у нас церкви закрывали, священников расстреливали. У меня в роду расстреляли 22 человека. Как только наступил 1943 год Сталин собрал оставшихся на свободе иерархов, сказал, что гонения на церковь заканчиваются. Они заявили, что хотят собрать Собор и избрать патриарха. Тут же на военных самолетах были доставлены оставшиеся в живых иерархи, и в государстве восстановилась церковная и монашеская жизнь. Все за сутки случилось, по воле одного усатого человека. Здесь также: рухнет Порошенко - и рухнут его замыслы. Кто будет продолжать это безумство?", - сказал священник.

По его мнению, раскол в православной церкви на Украине может привести к серьезным последствиям.

"Раскол может привести к драке, гражданской войне, а может вызывать такой гнев божий, который уже случился в недавней истории украинской церкви. Одного молния убила, другой попал в автокатастрофу. Я этого, конечно, не желаю. Желаю, чтобы было спокойное покаяние и возврат к истинному почитанию церкви божьей и законной церковной власти. Зачем мы будем гадать, чем может закончиться этот раскол. Как государственный департамент США решит, так и будет. Они нам заранее свои идеи не высказывают. Мы на каждом богослужении молимся об Украине. Америка везде вмешивается. В самой Америке, например, 13 православных церквей. Занимались бы объединением там - томос бы получали, а они почему-то вмешиваются в дела, которые происходят на Украине. Видимо, у них там какие-то интересы, а Петр Алексеевич Порошенко исполняет то, что они у него просят",- сказал Смирнов.

Ранее в Киеве прошел объединительный собор, на котором было объявлено о создании независимой Украинской православной церкви. На большой пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин назвал ее "объединенной раскольнической церковью Стамбульского прихода".