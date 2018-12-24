﻿ "Там, где жили латышские стрелки": Ленина предложили похоронить в Латвии, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Российский священник, протоирей Дмитрий Смирнов считает, что вождя большивистской революции Владимира Ленина, тело которого до сих пор содержится в мавзолее в центре Москвы, можно было бы похоронить на родине красных латышских стрелков – то есть в Латвии. Такое мнение он высказал в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom.

"Я бы его похоронил на том месте, где жили латышские стрелки(в Латвии – прим. ред). У нас на территории России мне эта идея не нравится. Да и как можно хоронить этого антихриста по христиански?", - сказал Смирнов отвечая на вопрос одного из слушателей радиостанции.

Напомним, протеирей Дмитрий Смирнов известен своей миссионерской работой и резкими высказываниями в адрес либералов.

Фото: flickr.com