﻿ "Там, где жили латышские стрелки": Ленина предложили похоронить в Латвии, Mixnews.lv

"Там, где жили латышские стрелки": Ленина предложили похоронить в Латвии (19)
Эксклюзив | 24 декабря 2018 года, 18:07
Российский священник, протоирей Дмитрий Смирнов считает, что вождя большивистской революции Владимира Ленина, тело которого до сих пор содержится в мавзолее в центре Москвы, можно было бы похоронить на родине красных латышских стрелков – то есть в Латвии. Такое мнение он высказал в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom.
"Я бы его похоронил на том месте, где жили латышские стрелки(в Латвии – прим. ред). У нас на территории России мне эта идея не нравится. Да и как можно хоронить этого антихриста по христиански?", - сказал Смирнов отвечая на вопрос одного из слушателей радиостанции.
Напомним, протеирей Дмитрий Смирнов известен своей миссионерской работой и резкими высказываниями в адрес либералов.
Фото: flickr.com
а почему бы и нет? ведь именно Ленину Латвия обязана своей первой независимости
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священнику лезть в государственные дела,народ сам решит где и когда хоронить Ленина. Поэтому не надо спешить делать из Ленина пугало - не все так примитивно и однозначно.
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Не забудь написать свои бредни под никами факт,смех,да уж, надо же,хм.
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