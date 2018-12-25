﻿ Правозащитник: нацблок действительно хочет, чтобы русских здесь не было, Mixnews.lv

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Мысль, высказанная директором Рижской Ринужской средней школы Денисом Клюкиным о том, что "половина членов Национального объединения призывали физически уничтожить русских в Латвии", является корректной и отвечает реальному положению дел. Об этом в эфире радио Baltkom заявила юрист, правозащитник, депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

"Я поддерживаю и разделяю мнение Дениса Клюкина о том, что риторика Нацобъединения агрессивна и демонстрирует интерес в физическом исчезновении русского населения. Тем или иным образом. Их официальная повестка дня – хорошо бы, чтобы русских здесь, на этой земле не было. Именно эту мысль хотел донести Денис Клюкин. Эта мысль не нова, более того, это – медицинский факт. Вопрос только в том, выбрал ли он точную, корректную в нюансах формулировку – как назвать это радикальное правое движение Нацобъединения. Но мысль ясна. И никаких заявлений представители власти писать на него не должны", - уверена Кривцова.

Напомним, ранее группа активистов во главе с Халатяном написала открытое письмо в защиту директора Рижской Ринужской средней школы Дениса Клюкина, на которого подал заявление в Полицию безопасности парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

В интервью центру журналистских расследований Re:Baltica Клюкин заявил, что половина членов Национального объединения призывали физически уничтожить русских в Латвии. В качестве примера директор школы назвал Иесалниекса.

Иесалниекс подал по поводу этого интервью заявления в Полицию безопасности и в Департамент контроля качества образования, требуя призвать к ответственности Клюкина по статье 78 Уголовного закона о разжигании национальной розни – под предлогом того, что он, якобы, обвинил его и его коллег в публичных призывах к геноциду и никак это обвинение не подтвердил.

Фото: Flickr/Kārlis Dambrāns