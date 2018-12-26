﻿ Америкс пожелал латвийцам быть готовыми к новым вызовам, Mixnews.lv

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В столице живет сплоченный народ, уверен депутат Рижской думы, бывший вице-мэр столицы Андрис Америкс. В эфире программы "Latvijas pilsētas - Simtgadei gatavas" на радио Baltkom он пояснил, что это единство особенно хорошо наблюдается во время праздников в городе.

"Я думаю, что в большей степени, когда проходят крупные мероприятия, рижане очень сплоченные. Это мы видим и на мероприятиях на набережной, когда в августе отмечаем день рождения Риги, это мы видим на праздновании Нового года. Людей объединяет проведение позитивных мероприятий. А когда происходят какие-то политические митинги, пикеты, то, конечно, это разобщает рижан - одни "за", другие "против". Ясно, что сегодня наметилась такая интересная тенденция — всего в Риге 58 так называемых округов, таких мест, как Ильгюциемс, Кенгарагс, Болдерая или Вецмилгравис, Пурвциемс, Яунциемс или Кундзиньсала. В каждом из районов образуются группы жителей, которые на локальном уровне пытаются показывать активную жизненную позицию и ищут решение ситуаций", - пояснил Америкс.

Он также рассказал, с какими проблемами рижане сталкиваются чаще всего.

"В основном это коммунальные проблемы, все хотят получать большую зарплату, кому-то хочется ощущения большей безопасности, в большей степени это связано с инфраструктурой, с детскими садами, школами, как говорится это наши основные дела. Это те самые болезненные вопросы у рижан", - сказал Америкс.

Он подчеркнул, что за годы его работы в кресле вице-мэра, он начал относиться к городу, как многофункциональному организму.

"Работая в рижском самоуправлении я получил большой опыт. Научился контактировать со многими людьми, а также научился общаться на любые темы благодаря своей работе на радио Baltkom", - сказал Америкс.

"Желаю всегда быть готовым к новым вызовам, быть готовыми делать что-то новое, делать это с энтузиазмом и энергией, тогда будет и много положительных мыслей и будет лучший результат", - сказал политик.

Как сообщалось, вице-мэр Риги Андрис Америкс решил покинуть свою должность после коррупционного скандала в Rīgas satiksme.

По его словам, он не считает себя виноватым в ситуации, которая сложилась в муниципальном предприятии, но принял решение уйти, поскольку запятнана его репутация, а также репутация его партии "Честь служить Риге".

Покинув должность вице-мэра, Америкс сохранит мандат депутата Рижской думы. Америкс занимал должность заместителя градоначальника с 2010.