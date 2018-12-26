﻿ Чемпион мира по шахматам Крамник: у братьев Кличко есть чему поучиться, Mixnews.lv

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14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник признался, что шахматы и бокс очень похожи, поэтому он с интересом перенинимает опыт профессиональных боксеров, в том числе братьев Кличко. Об этом Крамник рассказал в интервью программе “Абонент доступен” на радио Baltkom.

«Я давно и очень хорошо дружу с братьями Кличко – Володей и Виталием. Очень хорошие ребята. Я был на тренировочной сессии Виталия», - сказал Крамник.

Он также признался, что никогда не хотел стать Чемпионом мира, просто играл так, чтобы показать свой максимум.

«Каждый по своему находит мотивацию и как-то ее реализует. Я не спортсмен по натуре, я никогда не хотел стать чемпионом мира, для меня важно просто показать на что я способен. Моя мотивация внутренняя, а не внешняя. Поэтому чем сильнее соперник, тем лучше я играю. Я тогда выкладываюсь по полной. А бокс и шахматы – смежные виды. В боксе ты тоже один на один – готовишся к поединку, изучаешь соперника со всех сторон. Много похожего там. Мне очень интересно общаться и перенимать опыт у смежных видов и передавать свой», - сказал Крамник.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki