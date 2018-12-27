﻿ Матисс: появление трамваев на Сканстес задерживается минимум на год, Mixnews.lv

Матисс: появление трамваев на Сканстес задерживается минимум на год (11)

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Эксклюзив | 27 декабря 2018 года, 09:13

Строительство новой трамвайной линии на улице Сканстес может быть отложено минимум на год. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель временного правления муниципального предприятия Rīgas satiksme, бывший министр сообщения Анрийс Матисс.

По его словам, банки и финансовые учреждения всегда внимательно следят за своими займами, поэтому коррупционный скандал в Rīgas satiksme стал причиной пересмотра многих договоров.

"Банки очень осторожно относятся к своим деньгам, пересматривают займы. Это предусматривается договором и законодательством. Чтобы не получалось, что банковские деньги тратятся на взятки и т.д. Сейчас нам надо обсудить с банком ситуацию, прийти к договоренности. Мы уже уволили закупочный департамент, провели все необходимые действия. Надо решать вопрос и о дотациях трамвайной линии на Сканстес, где приостановили финансирование. Надо будет проводить повторные процедуры, поэтому проект может быть отложен на год. Сейчас надо понять, что случилось, как предотвратить такие ситуации в будущем. Предприятие само по себе очень хорошее, но сложилась такая ситуация. Будем предотвращать, это возможно", - сказал он.

Напомним, Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) приостановило платежи из фондов Европейского союза для реализуемого предприятием Rīgas Satiksme проекта трамвайной линии Сканстес. Решение принято для предотвращения возможных финансовых рисков с учетом начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовных процессов по закупкам Rīgas Satiksme.

Комментарии 11
А для кого они? 2 часа назад
В Латвии через год будут одни пенсионеры
1
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.1 час назад
а это ушаковс виноват,что патриотсы угробили RVR, рижский вагоностроительный завод,на котором хотели выпускать СВОИ трамваи? не где не закупая,а урод? или в ответ как всегда напишешь хуйню? с "новой тейкой, оккупантами ,обедами в ресторане,кожаной курткой и шляпой ,друзьями земессаргами"? твой репертуар известен всем,тупой недоделок. может ты мне дашь по морде? оставив "адрес -новая тейка у фонтана, потом "заявление в полицию",видеонаблюдение, "я сниму с айфона из за угла"? что ты еще можешь? фуфло. уебок.
3
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Edža2 часа назад
Nabaga tauta, 30 gadus jus apzog pa vienai shēma. Ušakovs tas ir marinēts . Valdība aizsargs
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