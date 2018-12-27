﻿ Матисс: появление трамваев на Сканстес задерживается минимум на год, Mixnews.lv

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Строительство новой трамвайной линии на улице Сканстес может быть отложено минимум на год. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель временного правления муниципального предприятия Rīgas satiksme, бывший министр сообщения Анрийс Матисс.

По его словам, банки и финансовые учреждения всегда внимательно следят за своими займами, поэтому коррупционный скандал в Rīgas satiksme стал причиной пересмотра многих договоров.

"Банки очень осторожно относятся к своим деньгам, пересматривают займы. Это предусматривается договором и законодательством. Чтобы не получалось, что банковские деньги тратятся на взятки и т.д. Сейчас нам надо обсудить с банком ситуацию, прийти к договоренности. Мы уже уволили закупочный департамент, провели все необходимые действия. Надо решать вопрос и о дотациях трамвайной линии на Сканстес, где приостановили финансирование. Надо будет проводить повторные процедуры, поэтому проект может быть отложен на год. Сейчас надо понять, что случилось, как предотвратить такие ситуации в будущем. Предприятие само по себе очень хорошее, но сложилась такая ситуация. Будем предотвращать, это возможно", - сказал он.

Напомним, Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) приостановило платежи из фондов Европейского союза для реализуемого предприятием Rīgas Satiksme проекта трамвайной линии Сканстес. Решение принято для предотвращения возможных финансовых рисков с учетом начатых Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовных процессов по закупкам Rīgas Satiksme.