﻿ Историк о "мешках ЧК": там нет списка предателей латышского народа!, Mixnews.lv

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Общество неправильно трактует содержащуюся в так называемых «мешках ЧК» информацию, заявил в эфире радио Baltkom историк, исследователь Института истории Латвии ЛУ Артур Жвинклис, комментируя реакцию латвийцев на публикацию документов Комитета государственной безопасности.

«Мне кажется, что этот ажиотаж объясняется той шумихой, которая вокруг «мешков ЧК» создавалась последние годы. Люди сейчас надеются там найти полный список предателей латышского народа. И они думают, что нашли. К сожалению, это в корне неправильное представление общества об информации в картотеках. Только специалисты углубляются в суть вопроса. Обычные пользователи смотрят на имена людей, чтобы обвинить сразу их в предательстве. Хотя это стереотип, который надо пытаться развенчать», - пояснил историк.

Он добавил, что внимание общества ошибочно сейчас сосредоточено на упомянутых агентах КГБ, хотя эти люди меньше всего должны представлять собой какой-либо интерес.

«Мы должны оценить роль компартии Латвии. Вот что самое главное. Характеристики тех людей! Агент в картотеке - это последнее звено цепочки. Надо начинать с головы, с руководящих органов компартии. Историки пыталась достучаться и объяснить это депутатам, но не получилось. Теперь мы видим, то, что мы видим. Я хотел бы ошибаться, но наше общество еще не готово к публикации подобных картотек», - сказал Жвинглис.

Напомним, как ранее писал Mixnews, на сайте kgb.arhivi.lv выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых «мешков ЧК».

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Фото:twitter.com/adagamov