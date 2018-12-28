﻿ Twitter: политическая импотенция говорит о том, что Латвия - проект КГБ?, Mixnews.lv

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Пока политики пытаются договориться о формировании правительства, латвийские пользователи соцсетей гадают, кто мог бы претендовать на пост премьера, в том числе от партии "Новое Единство", представитель которой - Кришьянис Кариньш - в данный момент взял на себя инициативу.

По мнению главы Латвийского общества врачей Петериса Апиниса, в этой партии есть молодой и перспективный политик Вилнис Кирсис, однако более опытные политики по непонятным причинам не хотят уступать место молодым, несмотря на то, что перед выборами все утверждали, что нужны новые силы.

"Если правительство уже пытаются спихнуть на "Новое Единство", то такие старички, как Кариньш, Ашераденс, Рейрс выглядят издевкой по отношению к голосованию народа. Но у "Нового Единства" есть Вилнис Кирсис — патриотичный, работящий, энергичный, современный. Разве что со своим двухметровым ростом немного затмит Путина и Макрона", - написал Апинис.

Ja nu par varītēm grib valdību iegrūzt Jaunai Vienotībai,tad vecišķie Kariņš, Ašerādens,Reirs izskatās pēc ņirgāšanās par tautas balsojumu. Bet Jaunajai Vienotībai ir VILNIS ĶIRSIS–patriotisks, strādīgs,enerģisks,moderns.Vienīgi ar savu 2 m augumu nedaudz nomāks Putinu un Makronu — PeterisApinis (@PeterisApinis) 26 декабря 2018 г.

"Согласна на Кирсиса, если на самом деле любой ценой собираются пропихнуть "Единство". В любой партии есть молодые политики. Старым кадрам потихоньку надо переквалифицироваться на консультантов, а новым партиям надо учиться, оценивать своих однопартийцев и выдвигать честных людей наверх", - прокомментировала мнение Апиниса пользователь Мирдза.

Piekrītu par Ķirsi, ja jau tiešām par katru cenu atkal to Vienotību. Ikvienā partijā ir jauni cilvēki. Vecajiem kadriem pamazām jāsāk pārkvalificēties par konsultantiem, bet jaunajām partijām jāmācās, jāvērtē savi biedri un jāvirza godīgi cilvēki uz augšu. — Mirdza (@MyMiuma) 27 декабря 2018 г.

"Путин и Макрон им вряд ли по силам, пусть лучше учатся среди своих!", - пишет в свою очередь Раймонд Фрейманис.

Pu un Ma pa spēkam diez vai, labāk, lai nomāc no sava vidus spēkus! — Raimonds Freimanis (@McRaimis) 26 декабря 2018 г.

"Хорошо. Пусть будет Кирсис, хотя я не совсем это одобряю. Но почему все эти партийные пердуны не могут хоть чуть-чуть позаботиться о будущем. Откуда такая политическая импотенция. На самом ли деле Латвия — проект КГБ", - задается вопросом под публикацией Апиниса Ояр Боярс.

Labi, OK. Lai būtu Ķirsis, kaut es ne visai. Bet kāpēc tie visu partiju perdeļi nav spējīgi kaut nedaudz , par 5 kap., paraudzīties nākotnē. Kāpēc tāda politiska impotence. Tiešām LV ir KGB projekts? — ojarsBojars (@turqx) 27 декабря 2018 г.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис 28 декабря встречается с представителями фракций парламента.

В данный момент четыре партии - Нацобъединение, "Новое Единство", "Для развития/За!" и Новая консервативная партия - договорились сформировать ядро коалиции. Вместе у этих партий в парламенте 50 голосов, и нужно искать решения, чтобы добиться более убедительного большинства.

Фото: flickr.com