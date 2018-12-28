﻿ Twitter: политическая импотенция говорит о том, что Латвия - проект КГБ?, Mixnews.lv

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Twitter: политическая импотенция говорит о том, что Латвия - проект КГБ? (20)

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Эксклюзив | 28 декабря 2018 года, 07:31

Пока политики пытаются договориться о формировании правительства, латвийские пользователи соцсетей гадают, кто мог бы претендовать на пост премьера, в том числе от партии "Новое Единство", представитель которой - Кришьянис Кариньш - в данный момент взял на себя инициативу.

По мнению главы Латвийского общества врачей Петериса Апиниса, в этой партии есть молодой и перспективный политик Вилнис Кирсис, однако более опытные политики по непонятным причинам не хотят уступать место молодым, несмотря на то, что перед выборами все утверждали, что нужны новые силы.

"Если правительство уже пытаются спихнуть на "Новое Единство", то такие старички, как Кариньш, Ашераденс, Рейрс выглядят издевкой по отношению к голосованию народа. Но у "Нового Единства" есть Вилнис Кирсис — патриотичный, работящий, энергичный, современный. Разве что со своим двухметровым ростом немного затмит Путина и Макрона", - написал Апинис.

"Согласна на Кирсиса, если на самом деле любой ценой собираются пропихнуть "Единство". В любой партии есть молодые политики. Старым кадрам потихоньку надо переквалифицироваться на консультантов, а новым партиям надо учиться, оценивать своих однопартийцев и выдвигать честных людей наверх", - прокомментировала мнение Апиниса пользователь Мирдза.

"Путин и Макрон им вряд ли по силам, пусть лучше учатся среди своих!", - пишет в свою очередь Раймонд Фрейманис.

"Хорошо. Пусть будет Кирсис, хотя я не совсем это одобряю. Но почему все эти партийные пердуны не могут хоть чуть-чуть позаботиться о будущем. Откуда такая политическая импотенция. На самом ли деле Латвия — проект КГБ", - задается вопросом под публикацией Апиниса Ояр Боярс.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис 28 декабря встречается с представителями фракций парламента.

В данный момент четыре партии - Нацобъединение, "Новое Единство", "Для развития/За!" и Новая консервативная партия - договорились сформировать ядро коалиции. Вместе у этих партий в парламенте 50 голосов, и нужно искать решения, чтобы добиться более убедительного большинства.

Фото: flickr.com

Комментарии 20
Sedna3 часа назад
политическая импотенция говорит о том, что Латвия - проект КГБ? -------------------------------------------
Импотенция в Латвии. как политическая, так и экономическая,- это проект не КГБ, а это проект вашей любимой Пиндосии. Кто этого не понимает, тот полный дебил. Подстилки, блин.
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Vsop3 часа назад
Как много реально больных на голову людей у патриотсов...
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Конь в пальто3 часа назад
Ой, не могу :))) Полная страна ЛАТЫШСКИХ стукачей , а виновата снова Россия. Расталкивая друг друга локтями, стучали друг на друга в КГБ, сжирали с должностей, завидовали, ненавидели, а сейчас - все белые и пушистые. Дескать, знать не знали, что стучали и за это деньги получали. Только те, кто не знает об оперативной работе, могут этим стукачкам верить.Смешные титульные. В России сейчас животики от хохота надрывают.
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