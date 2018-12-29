﻿ Предприниматель: Вике-Фрейберга министрам пуговицы выкручивала, а что Вейонис?, Mixnews.lv

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Президенту Латвии Раймонду Вейонису стоит возобновить дискуссии о всенародно избранном главе государства, однако ему может не хватить смелости. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал предприниматель Арнольд Бабрис.

По его словам, Вейонису надо брать пример с экс-президента Вайры Вике-Фрейберги.

"Он может поднять вопрос о всенародном президенте, ему никто не запретит. Он имеет право говорить, призывать, агитировать, тем более, что у него есть законодательная инициатива. Другое дело, что чисто по-человечески он может быть к этому не готов. Тут надо отдать должное Вайре Вике-Фрейберге. При том, что у нее официальной власти не было, она выкручивала пуговицы министрам. Я отлично помню, как она вызывала к себе на ковер, как она строила и как ее боялись. Я считаю, что у Вейониса есть полное право и даже обязанность поднять вопрос о всенародно избранном президенте. Он должен сказать - давайте устроим дискуссию и, может, успеем это сделать - улучшим нашу избирательную систему! Надо уже открыто сказать - король голый, пора менять систему!", - подчеркнул Бабрис.

Он напомнил, что Вейонис уже однажды пытался положить начало дискуссии о народном президенте, но тогда его "мягко попросили не высовываться".

"Наш президент Вейонис был тем, кто объявил, что в 2019 году должен быть всенародно избранный президент. По неофициальной информации, коалиционный совет его вызвал и сказал - ты что, в репу хочешь получить? Сиди и молчи!"", - сказал Бабрис.

Он считает, что нынешний процесс формирования правительства - всего лишь борьба за власть.

"Если мы выбрали слуг народа, то, о каких амбициях мы можем говорить - этот мне не нравится и этот не нравиться. Это какой-то детский сад... Ведь политики работают на благо нации - ты должен поджаться, уступить, выбрать лучших. Самый идеальный вариант для Латвии - посмотреть весь этот цирк и поднять дискуссию о всенародно избранном президенте. И сделать так, чтобы президент шел на выборы уже с конкретным Кабинетом министров, с персоналиями, кто и за что будет отвечать, чтобы народ понимал всю серьезность. А сейчас это цирк", - считает Бабрис.

Напомним, как Вейонис заявил после встреч с представителями шести избранных в Сейм правоцентристких партий, к концу года в переговорах о формировании правительства достигнут значительный прогресс, чтобы в январе 2019 года можно было утвердить новое правительство и взяться за выполнение неотложных задач.