﻿ Политолог: Трамп - камень на шее для режима Путина, Mixnews.lv

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Москва радовалась победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, так как предполагалось, что президент США будет вести согласованную с Кремлем политику. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил российский политолог, политический географ Дмитрий Орешкин.

"Я считаю, что Дональд Трамп фигура крайне неудачная. Это поражение не персонально Владимира Путина, а коллективного Путина – системы ценностей. Весть о победе Трампа в 2016 году была встречена в Москве с шампанским, потому что его считали завербованным, на него у России был и есть компромат. Думали, что Трамп, опасаясь, что компромат выйдет наружу, будет вести согласованную с Кремлем политику, но недооценили демократический институт Америки, и получилась противоположная ситуация. Трамп знает, что на него есть компромат, поэтому он всячески пытается опровергнуть свою связь с Владимиром Путиным. Он ведет себя еще жестче по отношению к Путину, чем могла бы вести себя Хилари Клинтон. Президент США показывает, что никогда не имел, и не будет иметь дел с нынешним президентом РФ, поэтому вводит эти санкции. Обнародование этого компромата только в очередной раз выставит Россию в плохом свете, поэтому и сидят с этим компроматом теперь", - отметил он.

По мнение политолога, американский народ очень негативно воспринимает разговоры о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

"В Америке все очень злые, так как для них выборы – святыня. Демократия для простого американского народа тоже святыня, они к этому относятся со звериной серьезностью. Когда им говорят, что кто-то вмешался, у них это в голове не укладывается. В общем, для режима Владимира Путина Трамп сейчас, скорее, камень на шее, чем крылья за спиной", - подчеркнул Орешкин.

Напомним, после президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала эти обвинения.

Фото: flickr.com/Ivan Sidorov