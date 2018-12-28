﻿ Белте и Нестеров прокомментировали свое увольнение с LTV, Mixnews.lv

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Отстраненные сегодня от своих должностей председатель правления LTV Ивар Белте и член правления LTV по вопросам развития программ Сергей Нестеров в разговоре с радио Baltkom заявили, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), который принял такое решение, полноценно его никак не обосновал.

«В сложившейся ситуации мы изучаем документы, присланные нам Советом по электронным СМИ и оцениваем свои дальнейшие шаги. Пока никаких комментариев по поводу этих дальнейших шагов не будет. Единственное, что могу сказать, что нет никаких фактов, которые бы подтверждали, что наши действия в правлении LTV недобросовестные», - сказал Нестеров.

Он добавил, что о решении узнал только сегодня и раньше «ничего такого» не обсуждалось.

«Нам позвонили сегодня в 13 часов. У NEPLP было заседание в этом время. Видимо, там это решение сегодня и приняли. Сейчас мы уже не являемся должностными лицами, и с нами по этому поводу говорить уже никто не будет. Сегодня сдаем свои рабочие принадлежности и все», - заключил Нестеров.

Между тем, Ивар Белте так же отказался комментировать ситуацию до тех пор, пока не услышит полноценную аргументацию со стороны NEPLP. По его словам, озвученные причины недоверия по отношению к нему звучат безосновательно.

Напомним, как ранее писал Mixnews, NEPLP указывает, что в 2017-2018 гг. LTV не обеспечило планирование проектов стратегического развития и надзор в установленные сроки и в рамках бюджета, что вызывает риск неэффективного расходования средств налогоплательщиков.

Проведя ревизию сотрудничества LTV с третьими сторонами, NEPLP констатировал, что ЛТВ оказывает рекламные услуги коммерческому рынку, а это не предусмотрено действующей стратегией.

Фото: facebook.com/sergejs.nesterovs, flickr.com/deutschewelle