﻿ Новый тренд в Латвии: "мешки ЧК" теперь и в продаже, Mixnews.lv

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Пока латвийская общественность знакомиться с содержимым так называемых "мешков ЧК", нашлись умельцы, которые сделали это трендом. На нескольких интернет-платформах продаются тканевые мешки для покупок с логотипом "Čekas maiss".

"А можно ли где-то купить тканевые мешочки с надписью "Мешки ЧК"?. - вопрошает одна девушка в соцсети Twitter.

И получает сразу несколько ссылок на продавцов подобных товаров.

Kaut kur jau var nopirkt auduma maisiņus ar ČEKAS MAISS uzrakstu? — Paula Pētersone (@paulaaars) December 28, 2018

Так интернет-магазин eveikals.jmg.lv продает МЕШКИ ЧК за 9,9 евро и все средства от продажи, как сказано в аннотации к товару, будут направлены на обучение людей критическому мышлению и развитие общественного самосознания.

"Мешок для покупок - приобретя и ежедневно используя его, ты демонстрируешь и подтверждаешь, что являешься человеком, которому в стране принадлежит суверенная власть и за которого не надо думать! Все средства от продажи мешочков будут пожертвованы на благотворительность - на активности, которые развивают критическое мышление у молодежи, укрепляют их возможности и понимание об общественно-политических процессах и облегчает их участие в волонтерской работе и развитии общества", - сказано в аннотации к товару.

А на интернет-платформе groundfloor.lv подобная продукция продается за 22,69 евро. В аннотации к лоту сказано следующее: "Большая сумка, посвященная открытию архивов КГБ, опубликованных для публичного осмотра в Латвии. "Čekas maiss" означает "сумка КГБ".

Напомним, 20 декабря в Латвии спустя 20 лет споров были рассекречены архивы КГБ. выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых мешков ЧК.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Публикация части документов КГБ ЛССР вызвала небывалый ажиотаж среди населения. Пользователи в архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

Всего в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы. Документы будут публиковать частями. С 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их оцифровки. Это делается для того, чтобы общество "могло перелистнуть эти черные страницы истории Латвии и ее народа", ранее сказал президент страны Раймонд Вейонис.