﻿ Новый тренд в Латвии: "мешки ЧК" теперь и в продаже, Mixnews.lv

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Новый тренд в Латвии: "мешки ЧК" теперь и в продаже (10)

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Эксклюзив | 30 декабря 2018 года, 12:13

Пока латвийская общественность знакомиться с содержимым так называемых "мешков ЧК", нашлись умельцы, которые сделали это трендом. На нескольких интернет-платформах продаются тканевые мешки для покупок с логотипом "Čekas maiss".

"А можно ли где-то купить тканевые мешочки с надписью "Мешки ЧК"?. - вопрошает одна девушка в соцсети Twitter.

И получает сразу несколько ссылок на продавцов подобных товаров.

Так интернет-магазин eveikals.jmg.lv продает МЕШКИ ЧК за 9,9 евро и все средства от продажи, как сказано в аннотации к товару, будут направлены на обучение людей критическому мышлению и развитие общественного самосознания.

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"Мешок для покупок - приобретя и ежедневно используя его, ты демонстрируешь и подтверждаешь, что являешься человеком, которому в стране принадлежит суверенная власть и за которого не надо думать! Все средства от продажи мешочков будут пожертвованы на благотворительность - на активности, которые развивают критическое мышление у молодежи, укрепляют их возможности и понимание об общественно-политических процессах и облегчает их участие в волонтерской работе и развитии общества", - сказано в аннотации к товару.

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А на интернет-платформе groundfloor.lv подобная продукция продается за 22,69 евро. В аннотации к лоту сказано следующее: "Большая сумка, посвященная открытию архивов КГБ, опубликованных для публичного осмотра в Латвии. "Čekas maiss" означает "сумка КГБ".

Напомним, 20 декабря в Латвии спустя 20 лет споров были рассекречены архивы КГБ. выложена часть документов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР - так называемых мешков ЧК.

Среди опубликованных документов - алфавитная и статистическая картотека агентов, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ ЛССР, телефонная книга сотрудников, а также описания (учетные списки) ЦК компартии Латвии из фондов госархива.

Публикация части документов КГБ ЛССР вызвала небывалый ажиотаж среди населения. Пользователи в архивах находят имена известных общественных деятелей, политиков, людей искусства, а также представителей церкви.

Всего в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы. Документы будут публиковать частями. С 1 мая 2019 года будут доступны и другие документы КГБ. Они будут выкладываться на сайте по мере их оцифровки. Это делается для того, чтобы общество "могло перелистнуть эти черные страницы истории Латвии и ее народа", ранее сказал президент страны Раймонд Вейонис.

Комментарии 10
yes2 часа назад
старый пьяный гномик,потому что ты есть в таком мешке под названием-Стукач
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Latviešu Patriots2 часа назад
Esmu brīvpratīgi un ar prieku stučīju uz LU Filoloģijas fakultātes kolēģiem. Par to man bija desa un banāni bez rindas.Mans pseidonīms ČK maisos bija "Gnīda". Bet tagad esmu Latviešu Patriots!
5
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Рижанин1 час назад
Все средства от продажи мешочков будут пожертвованы на благотворительность
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что означает что это не коммерческий проект и не частная инициатива.
Не вызывает сомнения кто были те "умельцы", которые пришли к этой идее пообещать "возможности" и "облегчить участие" да ещё и за собственные деньги "критически мыслящих". :)

Забавно :)
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