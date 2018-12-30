﻿ Спасателям пришлось "пробираться" через машины к месту пожара, Mixnews.lv

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Оперативные службы уже не раз обращались к населению с просьбой не заставлять своими машинами дворы многоквартирных домов, иначе, в случае какой-либо трагедии, к месту ЧП невозможно подъехать.

Вот и сегодня вечером Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) не смогла сразу проехать к месту пожара в Риге, в районе улицы Маскавас, 254 из-за неправильно припаркованных машин.

С просьбой убрать свои транспортные средства обратилась к жителям пользовательница группы фейсбучного сообщества "Кенгарагс" .

"Маскавас 254/4 уберите машины", - написала очевидица. Чуть позднее она сделала правку "УЖЕ НЕНУЖНО.Пожарники все сами с организовали", - сказано в сообщении.

Некоторые участники сообщества написали, что бегут убирать машины. Но были и такие, кто писал, что ситуации повторяются из раза в раз и неужели нельзя оставлять место для оперативников, мол, разве непонятно, что такое случиться может где угодно и когда угодно.

"Пусть царапают, если водилы полные дебилы". - написал один мужчина.

Напомним, в апреле 2018 года сама Государственная пожарно-спасательная служба обратилась к населению с просьбой парковать машины во дворах многоквартирных домов так, чтобы пожарная техника могла оперативно проехать к месту ЧП. Призыв размещен на странице ГПСС в Twitter.

"Автоводитель, как ты паркуешься? Для того, чтобы мы могли помочь попавшим в беду людям, очень важно быстро добраться и как можно ближе подъехать к месту происшествия. Призываем автоводителей всегда убеждаться, не будет ли мешать припаркованная машина проехать пожарной технике!", - сказано в сообщении.

Такая же ситуация касается и другого оперативного транспорта - скорой помощи, полиции.

Недавно в группе "Zolitūde Inc." в соцсети Facebook опубликовано видео, на котором видно, как в во дворе рижского микрорайона Золитуде легковой автомобиль не пропускает оперативный транспорт Службы неотложной медицинской помощи.