﻿ Звезда сериала "Тайны следствия": я бы сходила на концерт Бузовой, Mixnews.lv

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Заслуженная артистка России, актриса Анна Ковальчук призналась, что хотела бы сходить на концерт экс-ведущей телепроекта "Дом-2", российской певицы Ольги Бузовой. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" она также отметила, что трудолюбие популярной певицы достойно уважения.

"Интересно посмотреть на человека, который так взлетел, столько достиг. Я, кстати, недавно с Ольгой Бузовой ехала в поезде, и видела, как она вымотана. Человек пашет. Я бы пошла на ее концерт, чтобы посмотреть, как она держится на сцене, как следит за своей формой. Можно плевать на телевизор, и при этом иметь лишних 50 килограммов – а ты приведи себя сначала в такую форму, научись работать, недоедать! В кадре все видят блеск, а за кадром: холод, голод, отсутствие сна, болезни, детские слезы. Сколько раз мой ребенок вставал в проходе и говорил: "Мама, я не пущу тебя на спектакль!". Да, я бы пришла посмотреть на Олю Бузову, как она работает и выдерживает все это", - отметила Ковальчук.

Напомним, пользователи социальных сетей часто критикуют известную российскую певицу Ольгу Бузову за отсутствие вокальных данных.

"У меня собака лучше поет", "Оля, лучше просто танцуй", "Удали и не позорь себя. Ужасно", "Зачем выкладывать, как плохо поешь?", "Жесть. Пой в удовольствие, но...", - высказывают свои мнения подписчики Бузовой.

Ранее российский ведущий Владимир Соловьёв раскритиковал Ольгу Бузову и шоу "Замуж за Бузову" на российском телеканале ТНТ. Своё мнение он высказал в эфире радиостанции "Вести ФМ", запись которой опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме". Соловьев заявил, что у популярной певицы нет и не будет интеллекта.

Фото: cosmo.ru