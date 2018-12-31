﻿ Политолог: в Латвии дороги получше российских, Mixnews.lv

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Политолог: в Латвии дороги получше российских (38)

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Эксклюзив | 31 декабря 2018 года, 12:34

Российский политолог, политический географ Дмитрий Орешкин считает, что состояние дорог в Латвии лучше, чем в России. Такое мнение он выразил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

Политолог отметил, что о качестве дорог в Латвии судит исходя из личного опыта.

"Я езжу и там, и там. В Латвии дороги получше российских, зато нет нефти и газа. Всегда кажется, что у соседей лучше. Когда едешь по территории Латвии ругаешься, что идет ремонт дорог. Но, например, доехать от Москвы до Владивостока вообще сейчас нельзя, потому что нет прямой дороги. Питер-Москва - главная трасса России, она стала гораздо лучше, чем 15 -20 лет назад, но до сих пор нет двух полос в одном направлении. Там есть довольно продолжительный участок недалеко от Новгородской области, где в одну сторону две полосы, а в другую – одна. Так что дорожная сеть в России давно должна была измениться в лучшую сторону", - отметил он.

Напомним, в интервью радио Baltkom политолог Дмитрий Орешкин заявил, что огромная территория становится России в тягость.

Фото: flickr.com/grenez

Комментарии 38
Евгений4 часа назад
Очередной болтун из Мордора. А наши и рады печатать, нас же похвалили.А в сравнении с Угандой, у нас совсем как в Германии.А если сравнить хотя-бы с Эстонией или Литвой то как это выглядит? У нас уже был один писатель - Историю успеха написал. Его бы на нары за все "успехи", а он неплохо в Брюсселе тусуется. И вот ведь что непонятно, почему многие латыши его любят? Он же их пенсионный миллиард вбухал в поддержку незнамо-чего, он у нищих пенсионеров оттяпал 10 процентов, а они счастливы. Одна надежда, что на том свете всем объяснят что такое глупость.Особенно при голосовании. И кто опять голосовал за Единство? Это уму не постижимо, а оно Единство теперь выдвигает своего премьера, очередного Домбровскиса.Это сколько лет надо макать народ в дерьмо, чтобы он чуток прозрел. То ли ещё будет.
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ВОТ надож так мозг загадить и глаза зашорить 4 часа назад
Этож надо быть такими придурками чтоб ни чего не видеть кроме своего латышского .Это так загадить мозг и подчинятся не справедливости ну истинно латышская порода .
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То яма то большая яма4 часа назад
При таком дорожном налоге дороги должны быть лучшие в мире, а лучше российских дорог латвийские ненамного, но хуже чем литовские и эстонские почти в два раза.
2
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