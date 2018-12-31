﻿ Политолог: в Латвии дороги получше российских, Mixnews.lv

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Российский политолог, политический географ Дмитрий Орешкин считает, что состояние дорог в Латвии лучше, чем в России. Такое мнение он выразил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

Политолог отметил, что о качестве дорог в Латвии судит исходя из личного опыта.

"Я езжу и там, и там. В Латвии дороги получше российских, зато нет нефти и газа. Всегда кажется, что у соседей лучше. Когда едешь по территории Латвии ругаешься, что идет ремонт дорог. Но, например, доехать от Москвы до Владивостока вообще сейчас нельзя, потому что нет прямой дороги. Питер-Москва - главная трасса России, она стала гораздо лучше, чем 15 -20 лет назад, но до сих пор нет двух полос в одном направлении. Там есть довольно продолжительный участок недалеко от Новгородской области, где в одну сторону две полосы, а в другую – одна. Так что дорожная сеть в России давно должна была измениться в лучшую сторону", - отметил он.

Напомним, в интервью радио Baltkom политолог Дмитрий Орешкин заявил, что огромная территория становится России в тягость.

Фото: flickr.com/grenez