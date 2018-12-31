﻿ Дунаевский призвал не ворошить "мешки КГБ", Mixnews.lv

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Российский композитор Максим Дунаевский считает, что Государственным архивам не стоит обнародовать документы Комитета государственной безопасности (КГБ). Такое мнение он выразил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

Композитор отметил, что обществу нужно забыть КГБ, "как страшный сон".

"Я десять лет прожил в Америке, там спецслужбы тоже активно взаимодействуют с населением. Многие люди считаю своим долгом на кого-то настучать. Я сам пострадал от этого. Пострадал от человека, которого считал своим другом. Он решил сообщить о некоторых моих прегрешениях, и я серьезно пострадал. До сих пор это в моей голове. Я с этим человеком прервал общение. Это есть везде, существует не только наше родное КГБ. В Америке, Великобритании, Израиле, где мощные спецслужбы, никому не приходит в голову опубликовать списки осведомителей. Я считаю, что этого не нужно делать. Да, КГБ много плохого натворило в свое время. Нужно забыть об этом, как страшный сон. Ворошить мешки не стоит – это моя гражданская позиция", - отметил Дунаевский.

Напомним, что на сайте kgb.arhivi.lv 20 декабря, во второй половине дня была опубликована часть документов Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР. После публикации в интернете большой ажиотаж возник не только среди представителей латвийского общества, эта новость вызвала большой интерес и в России.