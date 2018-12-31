﻿ Священник: я был против пенсионной реформы в России, но Путин все объяснил, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Российский священнослужитель Дмитрий Смирнов, ранее критиковавший пенсионную реформу в России, теперь считает законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, необходимым. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

По словам священника, речь, сказанная президентом РФ Владимиром Путиным, заставила его поменять свою точку зрения.

"Путин мне все объяснил! Из той финансовой ситуации, в которую попала наша страна, другого выхода нет. Я в хозяйстве, финансах ничего не понимаю, но президент все объяснил подробно. Нужно смириться, ничего с этим не сделаешь!", - подчеркнул он.

"Владимир Путин вам объяснил лично?", - спросила ведущая.

"Нет, кто я такой! Он объяснил по телевизору – в обращении к гражданам страны. Очень подробно, очень деликатно, все точки над и расставил, доказал необходимость этого. Он говорил о том, что в пенсионной реформе нет ничего хорошего, но эта вынужденная мера. До этого о необходимости реформы говорили богатые люди, и я как-то не верил, а вот Путин сказал, и я теперь согласен",- отметил он.

Напомним, что осенью 2018 года Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет - для мужчин. В первой редакции предлагалось увеличить возраст выхода на заслуженный отдых для женщин до 63 лет.

Летом 2018 года протоирей Дмитрий Смирнов выступил против повышения пенсионного возраста в России при существующих размерах пенсий и ситуации на рынке труда.

"Если тебе продлевают пенсионный возраст на пять лет, то это значит, что у тебя просто крадут деньги, а тебе — чтобы ты не очень нервничал — дают на тысячу рублей больше. Просто взять и изъять деньги у самых немощных людей… Это, извините, не по-христиански!", - заявлял священник.

Фото: скриншот