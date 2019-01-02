﻿ Бухгалтер: никто не будет лично извещать вас о ваших налогах, Mixnews.lv

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Каждый житель Латвии должен сам следить за своими доходами и необходимым налогами. Об этом в интервью радио Baltkom сказал председатель правления Латвийской ассоциации бухгалтеров Анда Зиемеле.

По ее словам, никто не будет сообщать об изменениях лично.

"Никто вам не позвонит, никто ничего не расскажет. Те времена прошли, сейчас каждый сам по себе, каждый сам себе хозяин. Если у вас минимальная зарплата, то изменения вас вряд ли затронут, но если вы получаете приличную зарплату, то за своими доходами надо следить, потому что суммируются и пособия, и авторские вознаграждения и т. д. Если ваши доходы не превышаются 20 004 евро, то вы платите 20% подоходного налога. Если выше, то ставка увеличивается до 23%", - сказала она.

Зиемеле отметила, что жители Латвии могут использовать систему электронного декларирования, чтобы узнать о применяемой к конкретному человеку налоговой ставке.

Напомним, с 2018 года в Латвии ввели прогрессивный подоходный налог с населения: на доход до 20004 евро - ставка 20%, на доход от 20004 евро до 55000 евро — 23%, на часть дохода, которая превышает 55000 евро, — 31,4%.