﻿ Пианистка: рижане умеют ценить настоящее искусство, Mixnews.lv

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Известная российская пианистка Полина Осетинская считает, что рижане испытывают неподдельный интерес к культуре и искусству. Об этом она заявила в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Пару лет назад у меня был сольный концерт в Риге. Я очень ждала встречи с рижской публикой и в этот раз. Аудитория в Риге, безусловно, любит настоящее искусство. В городе активная творческая жизнь. В большей степени театральная. Потрясающие премьеры все время выходят у вас. Я уже не говорю о том, как рижская публика раскупает билеты на легендарные спектакли, такие как "Броцкий/Барышников". Мне кажется, что это показатель настоящего подлинного глубоко интереса к культуре и искусству. Это абсолютно точно обусловлено менталитетом рижан, которые живут в красивом европейском городе, и стремятся к настоящим культурным ценностям", - отметила она.

Напоним, в интервью радио Baltkom пианистка также заявила, что их совместный с актрисой Ксенией Раппопорт концерт, который должен был состояться в Риге и Таллине в феврале этого года, отменили не известив об этом самих исполнителей.

Фото: facebook.com/polina.osetinskaya