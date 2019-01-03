﻿ Откровение Аниты Цой: мне всегда хотелось иметь папу, Mixnews.lv

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Заслуженная артистrа России, певица Анита Цой рассказала, что развод родителей был для нее большой психологической травмой. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" она также призналась, что отец, оставивший семью, когда будущей певице был год, не отвечает на ее телефонные звонки.

"Как ребенку, выросшему в семье-половинке, мне всегда хотелось иметь папу. Я смотрела на других детей, которые держали за ручку двоих родителей - за них переживали оба родителя в семье. Мне казалось, что мама в такой семье всегда счастлива, потому что рядом находится мужчина, на которого она может опереться. Мне всегда хотелось иметь отца. Я придумывала разные небылицы, что мой папа летчик-космонавт, геолог. Оказалось, что он жил в Москве на соседней станции метро. Это выяснилось, когда я уже была взрослой, и у меня сложилась карьера. На одну из телевизионных передач он пришел со своим сыном. Конечно, желательно, чтобы семьи были полными. Думайте о детях, не травмируйте их! Хотя, возможно, я не была бы такой упрямицей, если у меня все было хорошо в семье. Ведь я просто хотела однажды услышать: "Я горжусь тобой, дочь!"", - эмоционально подчеркнула певица.

Певица также отметила, что нашла в себе силы простить отца за годы разлуки.

"Я простила своего отца, хотя сделать это было очень сложно. Моя мама до сих в обиде на него за то, что он оставил нас в тяжелый момент, когда мне был годик. Я его просила, наверное, потому что я его не знала. Папа после программы не захотел больше общаться. Видимо, ему стыдно и неловко. Мне кажется, что он до сих пор испытывает этот дискомфорт. Он не берет трубку. Не знаю слышит ли он сейчас меня, но к другим папам хочу обратиться: "Не держите в себе это, если вы чувствуете, что готовы встать рядом со своим ребенком - никогда не поздно! Сделайте ему телефонный звонок — это будет самый счастливый момент в жизни вашего малыша."", - отметила она.

Напомним, в интервью радио Baltkom певица также прокомментировала инцидент, когда ее выдворили из Северной Кореи "за надругательство над ликом товарища Ким Ир Сена".

Фото: facebook.com/anitatsoy