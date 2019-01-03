﻿ Бухгалтер: подавать ежегодную декларацию необходимо каждому!, Mixnews.lv

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С помощью подачи декларации жители Латвии могут вернуть себе часть уплаченных налогов, поэтому эту возможность не стоит упускать. Об этом в интервью радио Baltkom сказал председатель правления Латвийской ассоциации бухгалтеров Анда Зиемеле.

"С 1993 года у нас была обязательная декларация доходов, но мы об этом забыли, память у нас короткая. Потом это стало не обязательным, кому-то было лень, кто-то не знал как. Но сдавать декларацию надо всем, хотя бы потому что там можно указать оправданные расходы по лечению и образованию на 600 евро. Это большая сумма, которая не облагается налогом", - сказала она.

Зиемеле отметила, что для подачи всех необходимых чеков и платежей можно использовать мобильное приложение, так что больше нет необходимости хранить все в бумажном виде.

"Нужно собирать все чеки, квитанции и платежи оправданных расходов. Это могут быть услуги для детей, родственников, а потом получаете обратно налог. В полку собирать ничего не надо, существует бесплатное приложение, куда надо будет загрузить фотографию, указать несколько деталей", - рассказала она.

Напомним, в 2016 году Служба государственных доходов запустила специальное мобильное предложение Attaisnotie izdevumi ("Оправданные расходы"), которое упрощает подачу ежегодных деклараций о доходах тем, что хочет получить возврат переплаты подоходного налога за лечение, образование и другие оправданные расходы.