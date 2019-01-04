﻿ Дунаевский о цензуре в России: ее создают сами люди, стараясь угодить властям, Mixnews.lv

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Российский композитор Максим Дунаевский считает, что некоторые деятели культуры и искусства в России, стараясь угодить властям, занимаются самоцензурой. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

Он отметил, что, занимая пост художественного руководителя Московской областной филармонии, не чувствует контроля со стороны российской власти.

"В искусстве сейчас нет никакой цензуры. Я ее не чувствую. Я делаю, что хочу, так же как и мои сотоварищи. Никто не контролирует то, какие я программы делаю, и какие спектакли создаю. Я не чувствую контроля со стороны власти. Есть такие люди, которые хотят быть очень близко к власти, чтобы что-то от нее получить. Это еще советская практика. Я не встречал такого в Америке, думаю, что и у вас этого нет. Вот такие людишки хотят что-нибудь урвать. Они стараются угодить власти как могут и от этого может создаваться впечатление некого контроля, но это делают сами люди", - отметил композитор.

Напомним, в интервью радио Baltkom Максим Дунаевский также заявил, что Государственным архивам не стоит обнародовать документы Комитета государственной безопасности (КГБ).