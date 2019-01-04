﻿ Экономист об итогах 2018 года: власти не смогли защитить крупнейший банк Латвии, Mixnews.lv

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За прошедший год в латвийской экономике было мало приятных событий, считает доктор экономических наук, ассоциированный профессор кафедры региональной экономики и бизнеса Рижского университета имени Страдиня Дайнис Зелменис. В интервью радио Baltkom он отметил, что самым громким событием прошлого года считает ликвидацию банка ABLV.

"Приятного было мало. Но больше всего меня впечатлила самоликвидация ABLV. Правительство не смогло защитить один из крупнейших банков. Работа с деньгами нерезедентов не запрещена — это делают Швейцария, Люксембург, Кипр. Еще в начале 90-х Parex заявлял, что мы ближе, чем Швейцария, что можно пользоваться нашими услугами", - сказал Зелменис.

По его словам, банковская сфера является одним их фундаментов для латвийской экономики.

"Вообще жалко все, что происходит в банковской сфере. О чем говорит тот факт, что президента Центрального банка арестовывают, потом отпускают, потом снимают с должности. Эту сферу вообще лихорадит, а она была фундаментом нашей экономики", - сказал он.

Напомним, проблемы банка ABLV начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.