﻿ ИТОГИ-2018 на Mixnews: Человеком года назван спасатель Томас Яунземс, Mixnews.lv

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Читатели портала Mixnews с помощью голосования подвели итоги 2018 года, выбрав главные события и людей минувших 12 месяцев в Латвии и в мире. Знакомим вас с результатами голосования в номинации "Человек года в Латвии".

По итогам читательского голосования, Человеком года назван спасатель Томас Яунземс, за которого проголосовали 41.27%.

В конце мая 2018 года сотрудники ГПСС были вызваны в многоквартирный дом, где с четвертого этажа собирался прыгнуть человек. Кадры, на которых Томас, высунувшись из окна, ловит женщину, пока другой спасатель-пожарный пытался стабилизировать его положение как можно сильнее, облетели всю Латвию.

Как позднее признался Томас, он не практиковал такой сценарий в прошлом: "Это был первый раз, когда я это сделал, мы не практиковали подобные спасательные работы". За свою отважную работу спасатель был представлен к награде.