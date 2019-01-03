﻿ "Ирония судьбы, или с легким паром!" В Латвии возмутились показом фильма, Mixnews.lv

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Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", снятый режиссером Эльдаром Рязановым, стал культовой картиной, которую много лет подряд ежегодно демонстрируют по телевидению в предпраздничные дни, в том числе и в Латвии.

В этом году некоторые пользователи латвийского сегмента соцсети Twitter выразили недоумение, почему из года в год в Латвии демонстрируют российскую картину, причем по несколько раз за день.

"Все равно, не понимаю, почему LNT показывало фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" в кануне Нового года. 50-летняя традиция... Также показывали по TV 3+, а также по PBK...", - возмущается пользователь.

Депутат, лидер "Для развития/За!" Артис Пабрикс задался вопросом, где была бы Латвия, если бы продолжала соблюдать советские традиции во всех сферах.

"С самим фильмом все в порядке, но кто на LNT решил, что надо поддерживать эту традицию и показывать картину вечером 31 декабря?", - написал Nepareizs.

Другие пользователи отмечают, что этот фильм являет собой теплые воспоминания для советского поколения.

"Надо радоваться, что у нас не показывают "Голубой огонёк"", - отметил Ziemas Ezis.

Другие комментаторы наоборот, выразили свое восхищение картиной.

"Все-таки там есть талантливые актеры, золотые цитаты. Не весь фильм, но есть фрагменты - ягодки. Nameja gredzens не смог даже раза посмотреть", - написал Kaspars Nespers.