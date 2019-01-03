﻿ Экономист: жители Латвии терпят и молчат, а политики этим пользуются!, Mixnews.lv

Экономист: жители Латвии терпят и молчат, а политики этим пользуются! (13)

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Эксклюзив | 3 января 2019 года, 10:01

В Латвии слишком терпеливое общество, которое готово смолчать, а политики этим пользуются. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила доктор экономических наук, заведующая отделом социальных и гуманитарных наук Латвийской академии наук, а также экс-глава Института экономики Райта Карните.

"В отличие от европейского общества, у нас очень терпеливые люди. Они соглашаются со всем. На это политики и работают. Например, в медицине некому работать, объявлена ситуация ЧП, не хватает людей. Ну кто об этом не знал, если у нас такие условия? Надо быть совершенно тупым, чтобы этого не понимать. И тоже самое происходит с долгосрочными инфраструктурами, ремонтом дорог. Это же каждый ребенок знает. Но латвийское общество как-то странно относится ко всему", - отмечает Карните.

По ее словам, политики используют терпение людей, делают популистские заявления, а потом забывают об этом.

"Я не знаю, как люди могут голосовать за кого-то, если они не представляют, что они будут делать в Сейме. Было же понятно, что актера не очень интересует закон о лесах, например, а ему придется его принимать, а в лесу придется по этому закону работать. Выбрали конкретных людей, которые будут влиять на работу и обстановку: кто-то бездельем, кто-то тупостью, кто-то мудростью. У нас очень слабое экономическое и политическое образование населения. Такая ситуация не только в Латвии, но в других странах существуют сильные общественные организации, которые помогают людям [разобраться]", - заключила эксперт.

Фото: news.sputnik.ru

Комментарии 13
Кто выйдет!? 2 часа назад
Пенсионеры? Они не выйдут , подростки? Им насрать, лиж бы быстрее отучиться и за бугор! Кому выходить? Тут нет никого
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Фунт2 часа назад
Тут протестуют ногами. У жены последняя подруга на днях в Германию жить переехала. Сейчас общается со своими знакомыми/подругами через ватсап )))
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pensionáre1 час назад
Diemzél jauniesiem ir iespéja atrast labáko dzívi árzemés.Paldies dievam ka vini var palídzét saviem vecákiem.Bet ko darít tiem kuriem nav tádas palídzíbas,kuriem pensija 280 eiro? Vai tad cilvéki bég no labas dzíves?
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