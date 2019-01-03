﻿ Экономист: жители Латвии терпят и молчат, а политики этим пользуются!, Mixnews.lv

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В Латвии слишком терпеливое общество, которое готово смолчать, а политики этим пользуются. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила доктор экономических наук, заведующая отделом социальных и гуманитарных наук Латвийской академии наук, а также экс-глава Института экономики Райта Карните.

"В отличие от европейского общества, у нас очень терпеливые люди. Они соглашаются со всем. На это политики и работают. Например, в медицине некому работать, объявлена ситуация ЧП, не хватает людей. Ну кто об этом не знал, если у нас такие условия? Надо быть совершенно тупым, чтобы этого не понимать. И тоже самое происходит с долгосрочными инфраструктурами, ремонтом дорог. Это же каждый ребенок знает. Но латвийское общество как-то странно относится ко всему", - отмечает Карните.

По ее словам, политики используют терпение людей, делают популистские заявления, а потом забывают об этом.

"Я не знаю, как люди могут голосовать за кого-то, если они не представляют, что они будут делать в Сейме. Было же понятно, что актера не очень интересует закон о лесах, например, а ему придется его принимать, а в лесу придется по этому закону работать. Выбрали конкретных людей, которые будут влиять на работу и обстановку: кто-то бездельем, кто-то тупостью, кто-то мудростью. У нас очень слабое экономическое и политическое образование населения. Такая ситуация не только в Латвии, но в других странах существуют сильные общественные организации, которые помогают людям [разобраться]", - заключила эксперт.

Фото: news.sputnik.ru