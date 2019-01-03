﻿ Мэр Магнитогорска на Baltkom: мы рассматриваем все версии, Mixnews.lv

Мэр Магнитогорска на Baltkom: мы рассматриваем все версии (4)
Несмотря на то, что по предварительным данным следствия, причиной обрушения жилого дома мог стать взрыв бытового газа, Следственный комитет РФ будет рассматривать все возможные версии произошедшего. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.
"Работы идут. В данный момент продолжаются следственные действия, которые четко установят причины. Сейчас нет ничего, что может доказать или опровергнуть любую из версий. На месте работают специалисты, которые делают профессиональные выводы и заключения", - заявил он.
Бердников отметил, что пострадавшим оказана вся необходимая помощь.
"Вся страна помогает. Хочу передать большое спасибо людям!", - указал мэр Магнитогорска.
Напомним, подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря. По последним данным результате происшествия погибли более 38 человек.