﻿ Мэр Магнитогорска на Baltkom: мы рассматриваем все версии, Mixnews.lv

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Несмотря на то, что по предварительным данным следствия, причиной обрушения жилого дома мог стать взрыв бытового газа, Следственный комитет РФ будет рассматривать все возможные версии произошедшего. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

"Работы идут. В данный момент продолжаются следственные действия, которые четко установят причины. Сейчас нет ничего, что может доказать или опровергнуть любую из версий. На месте работают специалисты, которые делают профессиональные выводы и заключения", - заявил он.

Бердников отметил, что пострадавшим оказана вся необходимая помощь.

"Вся страна помогает. Хочу передать большое спасибо людям!", - указал мэр Магнитогорска.

Напомним, подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря. По последним данным результате происшествия погибли более 38 человек.