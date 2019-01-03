﻿ Мэр Магнитогорска на Baltkom: мы рассматриваем все версии, Mixnews.lv

Мэр Магнитогорска на Baltkom: мы рассматриваем все версии (4)

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Эксклюзив | 3 января 2019 года, 16:31

Несмотря на то, что по предварительным данным следствия, причиной обрушения жилого дома мог стать взрыв бытового газа, Следственный комитет РФ будет рассматривать все возможные версии произошедшего. Об этом в эфире радио Baltkom заявил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

"Работы идут. В данный момент продолжаются следственные действия, которые четко установят причины. Сейчас нет ничего, что может доказать или опровергнуть любую из версий. На месте работают специалисты, которые делают профессиональные выводы и заключения", - заявил он.

Бердников отметил, что пострадавшим оказана вся необходимая помощь.

"Вся страна помогает. Хочу передать большое спасибо людям!", - указал мэр Магнитогорска.

Напомним, подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился утром 31 декабря. По последним данным результате происшествия погибли более 38 человек.

Комментарии 4
yes2 часа назад
могу ответить за тебя, лотыши самая нищая страна в ЕС
3
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yes2 часа назад
а почему лотыши живут в долг?
2
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Светлана2 часа назад
Просто халатность или неисправность. Чисто логически это не теракт.
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