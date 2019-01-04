﻿ Публицист: жалкое зрелище - "партия котлет" поставила на колени "Новое Единство", Mixnews.lv

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Партия KPV LV сейчас торжествует, ведь им удалось подмять под свои требования взявшее на себя процесс формирования правительства "Новое Единство". Так считает журналист издания Neatkarīgā Rīta Avīze, ппублицист Элита Вейдемане.

"Могу представить, как сейчас ликуют "котлеточники" от того, что поставили на колени "Новое Единство". И разве же только их - остальных "партнеров" тоже. Жалкое зрелище!", - пишет в своем аккаунте на Twitter журналист.

varu iedomāties, kā šobrīd triumfē kotlešnieki, nolikuši uz ceļiem jauno vienotību. kur nu tikai to - pārējos "partnerus" arī. nožēlojami! — Elita Veidemane (@elitaveidemane) January 3, 2019

Стоит напомнить, что в ходе предвыборной кампании, многие из представителей латвийской общественности, активных пользователей соцсети Twitter, называли политическую силу KPV LV – партией "пожирателей котлет и алкашей".

В предвыборный период большой общественный резонанс вызвала запись переговоров лидера KPV LV Артусса Кайминьша и кандидата на пост премьера Алдиса Гобземса, в которой Гобземс учит Кайминьша "сотрудничать с жуликами" из партий власти, в свою очередь о своем электорате они высказывались еще более цинично, указывая, что "избирателю нужны не перемены, а нужны "котлеты и выпить".

Как сообщалось, в четверг KPV LV выдвинула свои требования по формированию правительства, и остальные участвующие в переговорах партии заявили, что у них нет существенных возражений, поэтому правительство может быть сформировано уже в ближайшее время.

В числе требований, которые KPV LV выдвинула ядру новой коалиции, - должность парламентского секретаря Минфина и отказ от намерения создать в правительстве новые министерские должности.

Лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, который взял на себя инициативу по формированию правительства, сказал, что по требованиям KPV LV можно договориться, и предложил остальным партиям до 10.00 пятницы информировать о своей позиции. Если партии придут к договоренности, он предложит президенту Раймонду Вейонису официально выдвинуть его на должность премьера.

Президент Раймонд Вейонис в пятницу, 4 января, встретится с представителями пяти участвующих в переговорах о формировании правительства партий.

Фото: Twitter/Jānis Eglītis ‏