﻿ Экс-депутат: Кариньш - временный губернатор господина Трампа в Латвии, Mixnews.lv

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Кришьянис Кариньш может набрать 50 голосов депутатов, но как он может создавать правительство Латвии, если приносил присягу на верность другому государству - США. Об этом в эфире программы "Прямая речь" сказал бывший депутат Сейма Имантс Бурвис.

"Мне тут позвонили на днях и сказали, что господин Кариньш может собрать 50 голосов. Но для чего, чтобы именно эти 50 человек удержались у кормушки, ведь им больше там нечего будет делать. Плюс для меня господин Кариньш — очень крупная дилемма, ведь он давал клятву верности США", - сказал бывший политик.

По словам Бурвиса, Кариньш, дав клятву как гражданин США, обязался защищать, соблюдать интересы Америки, тогда как он может руководить правительством Латвии.

"Он как гражданин Америки соблюдает интересы Соединенных штатов. Формально, такую же клятву он дал за Латвию, чтобы получить второе гражданство. Таким образом, он имеет две клятвы, противоречащие друг другу. И если он становится премьер-министром, то это становится уже капитально опасно. На кого он будет работать? На Латвию за счет США, или на США за счет Латвии? Тут к гадалке не ходи... Тогда спрашивается, для чего мне как гражданину Латвии такой премьер? Тогда говорите открытым текстом - временный губернатор господина Трампа в Латвии, пока Латвия не наведет у себя порядок", - указал Бурвис.

Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис первоначально поручил сформировать правительство кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем Гобземсу, но оба не сумели заручиться поддержкой парламентского большинства. Позже инициативу формирования правительства взял на себя кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, предложив пропорциональное распределение постов в правительстве. KPV LV выдвинула на должность министра внутренних дел Гобземса, но Кариньш против этого категорически возражал, в связи с чем переговоры партий приостановились.

В четверг KPV LV заявила, что вместо Гобземса на пост министра внутренних дел будет претендовать Сандис Гиргенс. Кроме того партия выдвинула свои требования по формированию правительства, и остальные участвующие в переговорах партии заявили, что у них нет существенных возражений, поэтому правительство может быть сформировано уже в ближайшее время.

Президент Раймонд Вейонис в пятницу, 4 января, встретится с представителями пяти участвующих в переговорах о формировании правительства партий.

Фото: flickr.com