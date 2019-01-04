﻿ Грушевский: желаю увидеть сборную Латвии по футболу на Чемпионате Европы, Mixnews.lv

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Пародист, юморист, спортивный эксперт Михаил Грушевский пожелал сборной Латвии по футболу отобраться на Чемпионат Европы. В интервью радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что в ближайшее время надеется увидеть сборную Латвии по футболу на топовых турнирных соревнованиях.

"Я желаю сборной Латвии в обозримом будущем отобраться в финальной стадии хотя бы чемпионата Европы, не говоря уже про мировой мундиаль. Надеюсь увидеть сборную Латвии в ближайшее время на топовых футбольных турнирах", - подчеркнул он.

Грушевский добавил, что Чемпионат мира по футболу, который прошел летом 2018 года в России, стал значимым событием для всего мирового спорта.

"Чемпионат мира, который прошел в 11 городах России, я считаю абсолютно выдающимся и фантастическим событием для мирового спорта. Вот, сейчас мы находимся на Красной площади, рядом тут у нас Никольская улица, где во время Чемпионата мира был просто карнавал. Здесь бразильцы, аргентинцы, мексиканцы пели, танцевали, завязывались романтические отношения. Мне удалось посетить два матча, но зато какие! Я был на полуфинале: Хорватия - Англия, и на финальном матче: Франция - Хорватия — это было прекрасно!", - эмоционально отметил Грушевский.

Напомним, сборная Латвии по футболу до присоединения к СССР ни разу не играла в финальной стадии чемпионатов мира, после распада СССР один раз приняла участие в чемпионате Европы — в 2004 году. По состоянию на 29 ноября 2018 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 132-е место.

Фото: flickr.com/Janis Ligats