﻿ Бурвис: пора менять Конституцию, Латвии не нужен президент - мальчик для битья!, Mixnews.lv

Бурвис: пора менять Конституцию, Латвии не нужен президент - мальчик для битья! (14)

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Эксклюзив | 5 января 2019 года, 19:35

Если партиям не удастся сформировать дееспособное правительство, то президент Латвии должен взять ситуацию в свои руки - взять на себя обязанности премьера или же, распустив Сейм, назначить внеочередные выборы. Об этом в программе "Прямая речь" на радио Baltkom сказал бывший депутат Сейма Имант Бурвис.

"Я сейчас вижу последнее средство, где можно соблюсти честь и достоинство латышского народа и латвийского государства. Президент страны, не покидая поста президента, берет на себя исполнение обязанностей премьера и совмещает эти две должности, у него ведь остался срок полгода. Там можно возложить некоторые обязанности премьера на спикера Сейма", - считает Бурвис.

По его словам, в Латвии назрела ситуация для изменения Конституции Латвии, чтобы президент страны был не только номинальной фигурой, а мог принимать вполне серьезные решения.

"Все-таки мы суверенное государство, мы ищем свой путь, за эти полгода можно провести любую реформу Сатверсме. В конце-концов разобраться, а нафига нам вообще такая фигура как президент страны - мальчик для битья без каких-либо функций. С этой точки зрения - это возможный вариант при согласии Сейма. Если это делается при согласии Сейма, они просто выражают доверие президенту и составленному кабинету министров и работают на этот кабинет и работают на реформу. Честно говоря, этот вариант возможен, не унижая достоинство ни одной фракции", - сказал бывший политик.

По словам Бурвиса, если Сейм не пойдет на такое решение, то президенту не остается другого выхода, как распустить Сейм и назначить внеочередные выборы.

"Если они против, то они дают в руки президенту нормальную карту, президент обращается к народу: "Ребята, вы избрали таких "хороших" депутатов, что я не знаю, куда их сунуть и кого куда послать. Поэтому мне не остается ничего другого, как их распустить, сделайте еще что-нибудь похожее еще раз". Но это будет открытая позиция, не потому что "мне не нравиться" тот или иной кандидат, а потому что, они хорошие мужики, но они не могут работать вместе", - считает Бурвис.

фото flickr.com

Комментарии 14
Таня Попова1 час назад
Никого он не назначит и не распустить и конечно не "пошлет",хотя следовало бы...Он не "мальчик для битья", он из тех "мальчиков",которые при первом удобном случае прячутся "под кровать"...Он просто не Политик,малограмотный,неэрудированный человек,в душе тот самый мальчик из деревни Николаевка,что под городом Остров,Псковской области...Вот и всё.
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Latviešu Patriots1 час назад
Prezidenta pienākumus mierīgi var pildīt ASV vēstnieks Latvijā.
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wqgg1 час назад
сам то понял что сказал ...внеочередные выборы после этого цирка , этого никто не допустит ибо есть что терять , а потерять придется ...
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