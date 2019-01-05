﻿ Бурвис: пора менять Конституцию, Латвии не нужен президент - мальчик для битья!, Mixnews.lv

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Если партиям не удастся сформировать дееспособное правительство, то президент Латвии должен взять ситуацию в свои руки - взять на себя обязанности премьера или же, распустив Сейм, назначить внеочередные выборы. Об этом в программе "Прямая речь" на радио Baltkom сказал бывший депутат Сейма Имант Бурвис.

"Я сейчас вижу последнее средство, где можно соблюсти честь и достоинство латышского народа и латвийского государства. Президент страны, не покидая поста президента, берет на себя исполнение обязанностей премьера и совмещает эти две должности, у него ведь остался срок полгода. Там можно возложить некоторые обязанности премьера на спикера Сейма", - считает Бурвис.

По его словам, в Латвии назрела ситуация для изменения Конституции Латвии, чтобы президент страны был не только номинальной фигурой, а мог принимать вполне серьезные решения.

"Все-таки мы суверенное государство, мы ищем свой путь, за эти полгода можно провести любую реформу Сатверсме. В конце-концов разобраться, а нафига нам вообще такая фигура как президент страны - мальчик для битья без каких-либо функций. С этой точки зрения - это возможный вариант при согласии Сейма. Если это делается при согласии Сейма, они просто выражают доверие президенту и составленному кабинету министров и работают на этот кабинет и работают на реформу. Честно говоря, этот вариант возможен, не унижая достоинство ни одной фракции", - сказал бывший политик.

По словам Бурвиса, если Сейм не пойдет на такое решение, то президенту не остается другого выхода, как распустить Сейм и назначить внеочередные выборы.

"Если они против, то они дают в руки президенту нормальную карту, президент обращается к народу: "Ребята, вы избрали таких "хороших" депутатов, что я не знаю, куда их сунуть и кого куда послать. Поэтому мне не остается ничего другого, как их распустить, сделайте еще что-нибудь похожее еще раз". Но это будет открытая позиция, не потому что "мне не нравиться" тот или иной кандидат, а потому что, они хорошие мужики, но они не могут работать вместе", - считает Бурвис.

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