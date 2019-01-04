﻿ НСЗ: у нас солидарная система — мы платим за здоровье других, Mixnews.lv

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В Латвии создается солидарная система финансирования здравоохранения, поэтому надо понимать, что своим страховыми взносами мы обеспечиваем услуги и другим жителям страны. Об этом в интервью радио Baltkom сказал заместитель директора Национальной службы здравоохранения Эдгар Лабсвирс.

"Идет дискуссия, что кто-то платит за страховку 200 евро, но не получает на эту сумму услуги. Но у нас солидарная система финансирования здравоохранения. Например, за последние 15 лет я заплатит несравненно больше, чем получил услуг. И я счастлив, потому что я здоров! Я плачу за того, кто не может работать и платить. Система солидарна и такой остается. Они работают во всем мире, это единственная схема финансирования. Человек должен быть в системе", - сказал он.

Напомним, с 1 сентября 2018 года люди, не платящие социальный налог, могли начинать вносить плату для получения полной корзины услуг здравоохранения в 2019 году.

Чтобы получать услуги в будущем году, люди, не имеющие легальной работы и не принадлежащие к категориям, которые страхует государство, должны внести взносы в размере 1% от минимальной зарплаты или 51,60 евро за 2018 год, в 2019 году - 3% от минимальной зарплаты или 154,80 евро, в 2020 году - 5% от минимальной зарплаты или 258 евро в год.

Чтобы человек мог получать полную корзину услуг здравоохранения в 2019 году, деньги нужно внести как за 2018, так и за 2019 год, что составляет в целом 206,40 евро.

Заплатить взносы можно перечислением в интернет-банке, в банке или в почтовом отделении, а также лично банковской картой в территориальных отделениях НСЗ. Реквизиты платежа можно посмотреть на сайте НСЗ, а в случае вопросов связаться с центром обслуживания клиентов НСЗ.

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