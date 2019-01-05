﻿ Чигане вступилась за духовного лидера, помогающего чиновникам "возрождаться", Mixnews.lv

Эксклюзив |

Бывший депутат Сейма Лолита Чигане вступилась за доктора теологии, бывшего пастора Юриса Рубениса, который проводил тренинги по саморазвитию и "познанию себя" для госчиновников высшего звена, которые обошлись в более чем 6600 евро и вызвавшие споры в латвийском обществе.

"Я одна из тех многих, для кого Юрис Рубенис имел решающее значение в трудные моменты. Я горжусь тем, что у нас есть такая личность и что люди в государственном управлении имели возможность работать с ним", - написала депутат.

Esmu viena no daudziem, kam @JurisRubenis bijis izšķirošs smagos brīžos. Lepojos, ka mums ir šāda mēroga personība&ka valsts pārvaldes cilvēkiem bijusi iespēja ar viņu strādāt. — Lolita Čigāne (@lolita_cigane) January 4, 2019

Но не все пользователи Twitter согласились с Чигане, многие считают, что это торговля "духовным здоровьем" за счет народа. Некоторые пользователи иронизируют: "Это когда такие трудные моменты, когда премию не выдали?".

"...и Плацебо кому-то помогает. Ни в коем случае не обвиняю Рубениса, но то, что выдумали, что для служащих эти курсы важны. У нас многие, в том числе министры, которые вместо "как" говорят "когда", ministru, kas "ka" vietā saka "kad", числа смешивают с цифрами, "беру ответственность", а не принимаю участие...Может быть нужны были курсы, чтобы научить правильно говорить?", - пишет пользователь Ķīps.

"Очень хорошо. В следующий раз идите к какому-нибудь астрологу или к тете Маре. В известных кругах и этим сможете погордиться", - написал Улдис Валнерис.

Другие пользователи указывали на то, что, может быть, такие курсы и нужны, но только не за деньги налогоплательщиков.

Lai valsts parvaldes darbinieki PASHI apmaxaa sev jebkuru bullshit!Nodoklu maxataju nauda NAV janotriec nedz miljonu salutos,LV prezidenturas izradiishanaas rautos,lai izdabatu alchakolikim Junkeram,nedz 100gadu svinibam,kur LPSR KP exnomeklatura notriec 100mio nozagtus tautai!!

"Пусть работники госуправления САМИ оплачивают себе любое дерьмо! Деньги налогоплательщиков нельзя выстреливать ни миллионные салюты, ни на всякие рауты президентства Латвии, чтобы угодить алкоголику Юнкеру, ни на 100-летний юбилей, когда бывшая номенклатура компартии ЛССР ворует 100 миллионов у народа!!", - пишет Иварс Муравскис.

Напомним, лекции вели теолог Юрис Рубенис и представители центра культуры и обновления Miervidi Сандис Кристарс Душелис, Эвия Апине и Индра Майоре-Душеле.

Из описания курса следует, что чиновники за деньги налогоплательщиков освоили на курсах широкий круг тем – основы медитации, поиск себя, методы "пробуждения" сознания, способы концентрации внимания, гимнастику для расслабления. Чиновников учили принимать чужое мнение, корректировать свою позицию, бороться со стрессом и профессиональным выгоранием. Последние – бич для работников с высоким уровнем ответственности, свидетельствуют проведенные госаппаратом исследования.

Жители Латвии считают, что государственные чиновники нашли себе прекрасную кормушку в виде денег налогоплательщиков. Таким образом люди комментируют прозвучавшую информацию о том, что за курсы для чиновников по "познанию себя" заплатили 6 000 евро.

Фото: svetdienasrits.lv