﻿ "Переработался, надо поехать прогреться": латвийцы осудили Вейониса за отпуск, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Многие жители Латвии недоумевают по поводу того, что в столь горячую пору, когда Латвия уже третий месяц живет без правительства, президент Раймонд Вейонис позволяет себе отправиться в отпуск, причем в страну, которая находилась долгое время в противостоянии с главным союзником Латвии - США. Напомним, согласно данным Латвийского радио, Вейонис хотел провести отпуск на Кубе, но в президентской канцелярии эту информацию отказались комментировать.

"По слухам, президент свой отпуск начнет 11 января и отправится на Кубу", - пишет в Twitter редактор новостей радио SWH Янис Терешко.

Dzirdēju baumu, ka Valsts prezidents sava atvaļinājuma laikā sākot no 11.janvāra došoties uz Kubu

"Он есть и остается президентом даже тогда, когда он в отпуске. Но отправляется в страну, против которой выступает представитель одной сверхдержавы (и наш союзник)", - пишет пользователь под ником Politika.

"Это гениально - в пятницу он не номинировал кандидата в премьеры, отложив это до следующей недели, а со следующей недели он в отпуске... Таким образом можно избавиться от малозначимой работенки...", считает Вито Вилкс.

Tas ir ģeniāli- šodien viņš nenominēja premjera kandidātu, atliekot to uz nākamo nedēļu, bet no nākamās nedēļas ir atvaļinājumā... Šitā noairēt no sevis "mazsvarīgu" darbiņu... https://t.co/7JeTCletU7