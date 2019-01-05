﻿ "Переработался, надо поехать прогреться": латвийцы осудили Вейониса за отпуск, Mixnews.lv

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Многие жители Латвии недоумевают по поводу того, что в столь горячую пору, когда Латвия уже третий месяц живет без правительства, президент Раймонд Вейонис позволяет себе отправиться в отпуск, причем в страну, которая находилась долгое время в противостоянии с главным союзником Латвии - США. Напомним, согласно данным Латвийского радио, Вейонис хотел провести отпуск на Кубе, но в президентской канцелярии эту информацию отказались комментировать.

"По слухам, президент свой отпуск начнет 11 января и отправится на Кубу", - пишет в Twitter редактор новостей радио SWH Янис Терешко.

Dzirdēju baumu, ka Valsts prezidents sava atvaļinājuma laikā sākot no 11.janvāra došoties uz Kubu — Jānis Tereško (@JanisTeresko) January 4, 2019

"Он есть и остается президентом даже тогда, когда он в отпуске. Но отправляется в страну, против которой выступает представитель одной сверхдержавы (и наш союзник)", - пишет пользователь под ником Politika.

Viņš ir un paliek prezidents arī tad, kad viņš ir atvaļinājumā, bet dodas uz valsti pret kuru iestājas vienas lielvaras (un mūsu sabiedroto) pārstāvis. — Politika (@lv_politika) January 4, 2019

"Это гениально - в пятницу он не номинировал кандидата в премьеры, отложив это до следующей недели, а со следующей недели он в отпуске... Таким образом можно избавиться от малозначимой работенки...", считает Вито Вилкс.

Tas ir ģeniāli- šodien viņš nenominēja premjera kandidātu, atliekot to uz nākamo nedēļu, bet no nākamās nedēļas ir atvaļinājumā... Šitā noairēt no sevis "mazsvarīgu" darbiņu... https://t.co/7JeTCletU7 — Vito Vilks (@VitoVilks) January 4, 2019

"Неудача декабря продолжается и в январе. Провести последние каникулы с температурой в 38.7", - пишет Ритварс Пастарс.

Bad luck December turpinās arī janvārī. Pēdējās atvaļinājuma dienas pavadīt ar temperatūru 38.7 - — ritvars pastars (@pastaruu) January 4, 2019

"А что ему еще делать? Он что, так необходим в процессе формирования правительства? Вейонис планирует в это время отправиться в отпуск", - пишет Иварс Мотиванс.

A ko viņam citu darīt? Viņš tā kā baigi nepieciešams valdības veidošanas laikā? Vējonis valdības veidošanas laikā plāno doties atvaļinājumā: https://t.co/4eLIsNCOng — Ivars Motivāns (@Ivars_Motivans) January 4, 2019

А портал Pietiek.com иронизирует: "Ясно дело, человек так переработался".

Valsts prezidents no nākamās nedēļas beigām dosies ikgadējā atvaļinājumā. Skaidra lieta, cilvēks šitā pārstrādājies. — pietiek.com (@PietiekPortals) January 4, 2019

А Игорь Лукьянов указал на то, что Вейонис идет в отпуск на фоне того, что стремительно теряет популярность.

Vējonis strauji zaudē sabiedrības uzticību un no nākamās nedēļas beigām dosies ikgadējā atvaļinājumā https://t.co/nOkaI7jR5s via @Protesti.lv — Igors Lukjanovs (@igorsluk) January 4, 2019

Напомним, как свидетельствует распорядок президента, в конце следующей недели Вейонис отправится в ежегодный отпуск, который продлится с 11 до 20 января. Перед отправкой в отпуск Вейонис 7 января встретится с кандидатом в премьеры от партии "Новое Единство" Кришьянисом Кариньшем.

Латвийскому радио стало известно, что Вейонис хотел провести отпуск на Кубе, однако в президентской канцелярии эту информацию отказались комментировать. Вейонис в отпуск намеревался отправиться уже в начале следующей недели, однако процесс формирования правительства затянулся и нарушил эти планы.

Во время отпуска его обязанности будет выполнять председатель Сейма Инара Мурниеце.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download, yellowdogflyfishing.com