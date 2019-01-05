﻿ "Переработался, надо поехать прогреться": латвийцы осудили Вейониса за отпуск, Mixnews.lv

"Переработался, надо поехать прогреться": латвийцы осудили Вейониса за отпуск (18)

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Эксклюзив | 5 января 2019 года, 14:36

Многие жители Латвии недоумевают по поводу того, что в столь горячую пору, когда Латвия уже третий месяц живет без правительства, президент Раймонд Вейонис позволяет себе отправиться в отпуск, причем в страну, которая находилась долгое время в противостоянии с главным союзником Латвии - США. Напомним, согласно данным Латвийского радио, Вейонис хотел провести отпуск на Кубе, но в президентской канцелярии эту информацию отказались комментировать.

"По слухам, президент свой отпуск начнет 11 января и отправится на Кубу", - пишет в Twitter редактор новостей радио SWH Янис Терешко.

"Он есть и остается президентом даже тогда, когда он в отпуске. Но отправляется в страну, против которой выступает представитель одной сверхдержавы (и наш союзник)", - пишет пользователь под ником Politika.

"Это гениально - в пятницу он не номинировал кандидата в премьеры, отложив это до следующей недели, а со следующей недели он в отпуске... Таким образом можно избавиться от малозначимой работенки...", считает Вито Вилкс.

"Неудача декабря продолжается и в январе. Провести последние каникулы с температурой в 38.7", - пишет Ритварс Пастарс.

"А что ему еще делать? Он что, так необходим в процессе формирования правительства? Вейонис планирует в это время отправиться в отпуск", - пишет Иварс Мотиванс.

А портал Pietiek.com иронизирует: "Ясно дело, человек так переработался".

А Игорь Лукьянов указал на то, что Вейонис идет в отпуск на фоне того, что стремительно теряет популярность.

Напомним, как свидетельствует распорядок президента, в конце следующей недели Вейонис отправится в ежегодный отпуск, который продлится с 11 до 20 января. Перед отправкой в отпуск Вейонис 7 января встретится с кандидатом в премьеры от партии "Новое Единство" Кришьянисом Кариньшем.

Латвийскому радио стало известно, что Вейонис хотел провести отпуск на Кубе, однако в президентской канцелярии эту информацию отказались комментировать. Вейонис в отпуск намеревался отправиться уже в начале следующей недели, однако процесс формирования правительства затянулся и нарушил эти планы.

Во время отпуска его обязанности будет выполнять председатель Сейма Инара Мурниеце.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download, yellowdogflyfishing.com

Комментарии 18
yes1 час назад
да пускай идёт, всё равно его отсутствие никто и не заметит
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Светлана2 часа назад
Во первых отпуск там отмечается еще за полгода-год. Во вторых ему похуй. И конечно же ему и всем им и вам тоже отпуск важней
Меня вообще тошнит от него. Самый отвратный президент.
2
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yes1 час назад
он походу с отпусков не вылезает
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