﻿ Писатель Вишневский анонсировал выход продоложения "Одиночества в сети", Mixnews.lv

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Польский писатель Януш Леон Вишневский в феврале планирует закончить работу над продолжением своего самого знаменитого романа "Одиночество в сети", сообщил он в интервью программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Напомним, первый свой роман "Одиночество в сети" Вишневский написал в 2001 году. Он стал мировым бестселлером и был переведен на многие языки мира, в том числе и на русский. В 2006 году "Одиночество в сети" было экранизировано.

"Я решил написать продолжение "Одиночество в сети". Герой этой книги – тоже Якуб, но это сын главных героев первого "Одиночества". Я сравниваю интернет-технологии сегодняшнего дня с теми, которые были 20 лет назад. Герои прошлой книги тоже будут задействованы в этой работе. Книга должна была быть закончена в прошлом году, но поскольку я переезжал из Франкфурта в Польшу, то отложил немного. Я уже подписал договор с российским издательством ACТ, они тоже хотят издать в этом году", - сказал Вишневский.

Польский писатель Януш Леон Вишневский также известен как автор романов "Бикини", "Гранд", "Время желаний" и других.

Фото: Vox Populi