﻿ Итоги 2018 года: читатели выбрали экономическое событие года, Mixnews.lv

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Читатели портала Mixnews с помощью голосования подвели итоги 2017 года, выбрав главные события и людей минувших 12 месяцев в Латвии и в мире. Знакомим вас с результатами голосования в номинации "Экономика и финансы".

Самым громким и значимым событием в сфере экономики и финансов читатели выбрали крах ABLV Bank. Напомним, проблемы банка ABLV начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Также FinCEN заявила, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

Вторую строчку в рейтинге заняла позиция "Траты на столетие Латвии". Напомним, на празднование столетия Латвии выделено 60 миллионов евро, 22,3 миллиона из которых — бюджетные средства. На этом фоне Эстония тратит на столетие 24 миллиона евро, а Финляндия — 19. При этом контролирующие структуры еще должны проверить эффективность трат средств, тогда как в обществе уже заговорили, что деньги были по большей степени "разбазарены".

Третьим по популярности стал отток денег нерезидентов из латвийских банков. Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) сообщила, что допустимый объем бизнеса обслуживания нерезидентов в латвийских банках - около 5%. Работающие в Латвии и обслуживающие нерезидентов банки разорили портфели своих иностранных клиентов, отбросив большинство из них, отмечает издание. В общем объеме банковских вкладов доля клиентов из стран СНГ сократилась до 5%, и отсеивание клиентов негативно отразилось в показателях работы кредитных учреждений - упали доходы и капитал, в показателях прибыли появились минусы.

Четвертое место читатели Mixnews отдали налоговой реформе. Она предполагает введение прогрессивного ПНН, отмену налогу на нераспределенную прибыль для предприятий, повышение акцизных ставок и повышение социального налога. По словам Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа предусматривает не только изменения ставок, но и ряд важных мер по содействию уплаты налогов. Она поможет предпринимателям сбалансировать рост зарплат и повышение производительности.

Меньше всего голосов набрало событие произошедшее в феврале 2018 года - арест главы Банка Латвии Илмара Римшевича. В феврале Римшевич был признан подозреваемым по уголовному процессу по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не меньше 100 тыс. евро.