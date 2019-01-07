﻿ Экономист: скоро мы забудем про крепкую дружбу с Америкой, Mixnews.lv

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Крепкая дружба Латвии и США иногда вредит интересам ЕС, но это будет происходить до того момента, пока нам не понадобятся деньги еврофондов, считает доктор экономических наук, член Академии наук Райта Карните.

В интервью радио Baltkom она отметила, что с выборами Дональда Трампа на пост президента США началась новая эра в мировой политике.

"С выборами Трампа началась новая эра, мы не знаем, что она может принести. Я не считаю Трампа диктатором, но он очень непредсказуем. Хорошо, что он не один принимает решения. И многое из того, что он говорил, так и не произошло. Но при этом меня беспокоит эта наша сильная и "возвышенная" дружба с США в ущерб отношениям с ЕС. Но, думаю, что скоро мы эту крепкую дружбу забудем, станем спокойнее. Это произойдет, когда нам в очередной раз понадобятся европейские деньги", - сказала она.

Напомним, на прошлогодней встрече с президентами Латвии, Литвы и Эстонии Трамп привел страны Балтии в пример другим государствам Европы в вопросе финансирования обороны.

Три государства Балтии в 2018 году выполнили поставленную перед ними цель - выделять на оборонные нужды 2% от внутреннего валового продукта. Большинство европейских стран выделяет на оборону меньше, отметил тогда Трамп.