﻿ Депутат про Рождество: у нас все русское связывают с Кремлем (+ОПРОС), Mixnews.lv

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В Латвии все русское пытаются связать с Кремлем, поэтому очень сложно добиться признания православного Рождества официальным государственным праздником и выходным днем. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom сказал заместитель председателя парламентской комиссии по правам человека, депутат Сейма от партии "Согласие" Борис Цилевич.

По его словам, у националистов получается списать все на действия из соображений безопасности.

"Проблема есть и ее надо решать. Например, в Латвии несколько лет назад обсуждали включение в Закон о труде нормы, согласно которой каждый работник имеет право на выходной по собственному выбору, и работодатель не может ему отказать. Поэтому все люди, для кого празднование Рождества имеет значение, могли бы это потребовать выходной. Но это, конечно, намного хуже. Лучше бы закон выходной принят на государственном уровне. Мы продолжим обсуждать этот вопрос. Мы будем действовать постепенно - сначала в комиссии, и если не получится, то будем инициировать предложение от имени фракции. Косность и антиевропейская политика правящего большинства сохраняется после выборов. Большинство коллег не хочет поддерживать это предложение. Когда мы предложили проголосовать, то коллеги из правых партий ушли от голосования", - заключил Цилевич.

Депутат подчеркнул, что каждый человек должен иметь право отметить свой праздник.

"Необходимость в признании православного Рождества в Латвии определяется принципом равенства, которое является базовым в современном Европейском праве. Каждый человек должен иметь право отмечать самые главные праздники своей конфессии. К сожалению, на практике так не получается всегда. Конфессией много и всем обеспечить выходные невозможно - к чему и апеллируют противники православного Рождества. Но по некоторым данным, в Латвии это самая крупная конфессия. А поскольку таких людей здесь много, то признание православного Рождества соответствовало бы европейскому подходу", - сказал Цилевич.

Фото: Scanpix/Leta/Sputnik