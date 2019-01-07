﻿ Эксперт: работодателю не хватит сил отвечать на каждое CV, как требуют люди, Mixnews.lv

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Если инициатива на Manabalss.lv об обязательной обратной связя с подавшим заявление о приеме на работу будет принята, то она станет бременем для работодателей. Об этом в эфире радио Baltkom заявил эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.

"Если мы считаем, что всем кандидатам должен прийти ответ по поводу их CV, то надо понимать, что кто-то должен этим заниматься. Когда работодатель получает две заявки, то ничего страшного. Но если заявок больше… Невозможно ответить каждому. Работодатели будут искать пути, чтобы не заниматься этой лишней административной работой. Неужели если человек послал резюме в одно место, то он на этом останавливается и ждет ответа, не отправляя письма в другие места? Если да, то это не выдерживает критики! Это не рационально, сидеть целый месяц, ждать ответа и ничего не делать», - пояснил эксперт.

Он отметил, что в лучшем случае работодатель может сообщить сроки ожидания возможного "да".

"Что изменится? По-моему, важно, чтобы потенциальный работодатель просто объявил время, когда он даст положительный ответ. То есть, если в течение недели ответа не будет, то не ждите звонка. Мы не поддерживаем такую позицию. Что будет делать тот человек, который не получил ответ об отказе? Пойдет в суд? В трудовую инспекцию? И дальше что?", - заключил Лейшкалнс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Латвийское общество защиты интересов безработных и ищущих работу на портале общественных инициатив Manabalss.lv начало сбор подписей за обязательную обратную связь с подавшим заявление о приеме на работу.

Общество отмечает, что в Латвии ищущие работу часто сталкиваются с ситуацией, когда, подав заявление на какую-то вакансию/работу, они не получают обратную связь от потенциального работодателя.

Фото: unsplash.com