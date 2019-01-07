﻿ Для животных нет границ: охотник рассказал о волках-мигрантах, Mixnews.lv

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Латвийские волки предпочитают проводить дни на приграничной территории. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс. Он отметил, что в приграничном лесу хищники чувствуют себя комфортно из-за отсутствия охотников.

"Для животных границ не существует. Они, конечно, перемещаются. Кто-то чаще, кто-то реже. Если говорить о косуле, то это оседлый вид — живут в основном на одной территории. Тут у нас встречается лось в Латвии, для него точно границ не существует. Например, хищники любят пользоваться приграничной зоной. Волк очень хорошо освоил, что в приграничной зоне условия очень хорошие, там спокойно. Он дни проводят на границе, а ночью выходят хулиганить то на нашу территорию, то к соседям", - сказал он.

Напомним, за 2018 год охотники поймали в Латвии 199 волков и 55 рысей. В 2017 году Государственная служба леса (ГСЛ) получила 18 сообщений о нападении крупных хищников на домашний скот. Больше всего сообщений о нападениях крупных хищников на домашний скот в 2018 году получено от крестьян из восточной части Латгале и северной части Видземе.

Фото: flickr.com/slava_kushvalieva