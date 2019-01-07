﻿ Вишневский на Baltkom: я физик, верующий в Бога, Mixnews.lv

Вишневский на Baltkom: я физик, верующий в Бога (4)
Популярный современный польский писатель, специалист в области информатики, химик и физик Януш Леон Вишневский заявил, что верит в Бога. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что предпочитает ходить в костел по будням, когда в католическом храме меньше всего посетителей.
"Я, верующий в Бога, физик. Я бы так себя охарактеризовал. Для меня религия - это больше философия, так как есть вопросы на которые нельзя найти ответа. Эти вопросы есть и в современной физике. Как все это началось? Теперь мы знаем о теории большого взрыва, но что было раньше? Очень трудный вопрос. Все происходило по законам физики, но вопрос, кто придумал эти законы? Это Бог. Я, верующий в Бога, физик. Я хожу в костел, чаще по понедельникам, когда там никого нет, чтобы спокойно подумать", - отметил он.
Напомним, в интервью радио Baltkom писатель Вишневский анонсировал выход продолжения "Одиночества в сети".
Фото: flickr.com/burlaps sack
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С чего он взял, что физика отвечает на все вопросы?
Хочу предложить "сумашедшую концепцию".
Это не случайно, что ни наука, ни религия, ни философия не может ответить на вопрос - что такое бесконечность в пространстве и времени?
Как может что-то начаться в бесконечности?
Как сотворился Бог или кто его создал и что было до сотворения мира?
Коль скоро мы способны осознать эти вопросы - это означет что если даже не у нас, то в принципе есть ответы на эти вопросы.
И единственная причина почему мы не можем внутренним взором представить бесконечность, или хотя бы описать их формулами - это потому что в нашей психологии существует ФИЛЬТР, который блокирует наш доступ к этой информации и главной сужает границы нашего ВООБРАЖЕНИЯ, которое из всего что есть у нас это самая свободная и неограниченная категория.
Ответы на неразрешимые вопросы конечно нужно искать и с помощью Физики и других - но мне думается, что ответ в высвобождении нашего мозга от блокировки и фильтров.