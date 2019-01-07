﻿ Вишневский на Baltkom: я физик, верующий в Бога, Mixnews.lv

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Популярный современный польский писатель, специалист в области информатики, химик и физик Януш Леон Вишневский заявил, что верит в Бога. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что предпочитает ходить в костел по будням, когда в католическом храме меньше всего посетителей.

"Я, верующий в Бога, физик. Я бы так себя охарактеризовал. Для меня религия - это больше философия, так как есть вопросы на которые нельзя найти ответа. Эти вопросы есть и в современной физике. Как все это началось? Теперь мы знаем о теории большого взрыва, но что было раньше? Очень трудный вопрос. Все происходило по законам физики, но вопрос, кто придумал эти законы? Это Бог. Я, верующий в Бога, физик. Я хожу в костел, чаще по понедельникам, когда там никого нет, чтобы спокойно подумать", - отметил он.

Напомним, в интервью радио Baltkom писатель Вишневский анонсировал выход продолжения "Одиночества в сети".

Фото: flickr.com/burlaps sack